Hoff fikk vite om dommen mens han var hjemme i Bergen. Hen er tydelig beveget etter at han fikk vite at Johaug er utestengt i 18 måneder, og at OL-drømmen har gått i grus.

Sammen med NRK følger han pressekonferansen med Therese Johaug minutter etter at dommen er kjent.

– Hun har gjort det hun har fått beskjed om. Hvis du er usikker, skal du forholde deg til legen. Therese har gjort det eneste riktige, hun har spurt eksperten, og han har tatt feil. Det skal ikke hun straffes for. Derfor har hun gjort alt rett, og jeg mener av hele min sjel at straffen skulle vært null måneder, sier Hoff.

Han kjenner selv systemet fra rosporten, der han er utøver i verdenstoppen.

– Vi lærer at når vi er i utlandet, skal vi ikke kjøpe noe selv, eller ta noe vi ikke vet. Det skal legen avgjøre, sier Hoff.

– 18 måneder er veldig langt unna en riktig dom. Det er helt unna alle proporsjoner. Og selv om man tar utgangspunkt i vanlig praksis, er det langt over vanlig straff.

Og legger til:

– Dette er min personlige mening. Jeg har observert det hele utenfra. Det er Therese det er virkelig tøft for.

– Hun er en tøff dame

– Det er tøft å sitte her å se på. Det er aldri kjekt å se på de du er glad i har det vondt. Spørsmålet om hva det vil si for Thereses videre karriere, er ubesvart ennå. Hun får ikke OL, og det er langt fram til neste store mål.

– Men hun har ikke planer om å gi seg. Hun er en tøff dame, sier Hoff.

– Det har vært en berg-og-dal-bane. Til å begynne med var det nærmest katastrofetilstander. Vi satte oss bare ned for å finne ut hva som egentlig hadde skjedd. Det har vært en stor emosjonell belastning med de stygge tingene som har vært skrevet av dem som ikke helt har forstått situasjonen. Man prøver å stenge det ute, men det koster jo.

Emosjonelt

– Men hun har fått uvurderlig støtte også. Det har skjedd mye positivt etter hvert. Det har også vært en kamp hele veien for å få fram fakta i saken, slik at alle kan forstå hva som har skjedd.

Derfor er skuffelsen enorm når dommen nå har kommet.

– Det er tøft.

– Langt unna rettferdig dom

Hoff må ta en liten pause før intervjuet fortsetter.

Så nevner han eksempler på utøvere som har fått mindre straff for verre "synder".

– Det har blitt snakket om en seiler som har kjøpt salve selv. Hun fikk 17 måneder. Han Dürr (langrennsløper Johannes Dürr, red.anm.) som durte på med EPO og greier, et forferdelig dårlig menneske. Han fikk to år. Therese får 18 måneder. Det er i praksis det samme, to sesonger, sier en oppgitt Hoff.

– Hvis du lurer på hva jeg synes, er det at det er et overgrep. Jeg er veldig sint.

– Jeg har alltid trodd at antidopingarbeid er for å skape rettsferdig konkurranse. Men jeg skjønner nå at dette er et systemet som skal skape legitimitet for en multinasjonal industri som sliter med mye dritt. Nå har jeg mistet all tillit til idrettens juridiske biten av det arbeidet.

– Dette er mitt syn, mine opplevelser som idrettsutøver, legger Hoff til.

– Hva gjør det med deg selv som toppidrettsutøver?

– Lysten til å drive med dette, er liten akkurat nå. Men det finnes fine ting i livet også. Alt må settes i perspektiv. Det er vanskelig å svare på det nå.

– Men hvis det er noen som kan komme seg gjennom dette, er det Therese. Hun er skrudd sammen på en helt spesiell måte.