TIL CAS: Therese Johaug. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Hvis de ønsker, kan jeg absolutt gi råd om dommere som jeg anser for å være kloke, og som har et fornuftig skjønn i saker som har så stor betydning for en idrettsutøver, sier Bård Racin Meltvedt til NRK.

Juristen var mellom 2002 og 2010 dommer i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i to perioder.

Han er dermed en av nordmennene som kan mest om hva som venter Therese Johaug når ankesaken skal opp i «det lille slottet» i Lausanne, der idrettens høyesterett holder til.

Meltvedt er tydelig på at valget av CAS-dommer blir svært viktig for Johaugs advokatteam i tiden som kommer.

Når saken skal opp i Lausanne får begge parter – altså Johaug og Det internasjonale skiforbundet (FIS) – mulighet til å velge ut én dommer hver fra en liste med over hundre personer fra ulike land.

Disse dommerne skal sammen med en tredje hoveddommer avgjøre Johaugs straff.

HER AVGJØRES ALT: I dette rommet foregår høringen i CAS. Foto: CAS MEDIA

Ville ikke valgt Finland

Meltvedt lover å ta telefonen hvis advokat Christian B. Hjort ønsker hans mening, men på generelt grunnlag har han følgende å si om dommervalget:

– Jeg ville anbefalt dem å se etter dommere fra et land som ikke er så langt unna oss. Jeg ville kanskje styrt unna Finland. Men heller sett mot Danmark og Nederland – og kanskje Sverige.

Etter at sakene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug slo ned som en bombe i langrennsverdenen har det kommet svært mye kritikk mot norsk langrenn fra våre finske naboer.

Meltvedt mener det ville vært bedre å velge dommere fra land som Danmark og Nederland. Han mener disse nasjonene har en rettstradisjon som er nærmere Norge enn land fra Sentral-Europa, Mellom-Europa og Øst-Europa.

– Generelt sett vil jeg si at dommere fra andre rettstradisjoner enn vår er noe mer bokstavtro i sin fortolkning og vurdering av saker. Det vil si at det i mindre grad gir rom for skjønn i deres vurdering av saken enn det vi er vant til fra et norsk ståsted, sier han.

ADVOKAT: Christian B. Hjort, som er Therese Johaugs advokat, må velge ut en dommer når saken skal opp i CAS. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Kan få strengere straff

Advokat Christian B. Hjort hadde ikke anledning til å prate med NRK torsdag, men sa tirsdag følgende om valget av dommer:

– Vi har foreløpig ikke plukket ut en dommer. Dette er altfor nytt for oss.

Meltvedt forteller at han ikke trodde at FIS kom til å anke den opprinnelige utestengelsen på 13 måneder.

– Jeg synes det var en streng straff i utgangspunktet, men jeg synes den balanserte veldig fint. Vi skulle tro at den avspeilte et nivå som gjorde at FIS ville avstå fra å anke, men der tok vi feil, sier den tidligere CAS-dommeren med et tjuetalls saker bak seg.

– Bør hun være forberedt på å få en strengere dom?

– Ja, det er klart hun må være forberedt på en strengere dom. Men jeg har ikke noen formening om hvor sannsynlig det er at det blir en strengere dom. Vi får virkelig håpe at det ikke skjer, svarer han.