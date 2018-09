Carlsen: – Motstanderne har mindre og mindre respekt for meg

– Jeg er innstilt på at det blir kjemping fra første til siste trekk, og at det kommer til å svinge litt mer enn det har gjort tidligere, sier Magnus Carlsen til NRK.

Han tror VM-kampen mot verdenstoer Fabiano Caruana i London i november kan bli mer spennende og actionfylt enn tidligere år.

– Jeg føler at motstanderne har mindre og mindre respekt for meg. Det er også en god ting, for det gjør kanskje at jeg får flere sjanser fordi de spiller litt hardere mot meg, mener Carlsen.

– Nesten på mitt nivå

Den siste tiden har han vært på treningssamling sammen med sine viktigste støttespillere, trenere og sekundanter i Kragerø. VM-planen er i ferd med å klekkes. Og den bør helst være solid, for Caruana kan fort by på en real utfordring for verdenseneren – selv om han ikke har slått Carlsen på 13 forsøk de siste tre årene.

– Han har utspilt meg ganske ofte opp igjennom årene. Jeg har for så vidt hatt gode resultater, men jeg har virkelig måttet kjempe med nebb og klør, og også tapt enkelte partier, forklarer nordmannen, som spiller sin fjerde strake VM-kamp.

TØFF DUELL: Verdensener Magnus Carlsen har et statistisk overtak på verdenstoer Fabiano Caruana. I årets Norway Chess vant nordmannen partiet. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Jeg har følt det lenge at Caruana har hatt styrken inne til å være nesten på mitt nivå, men han har ikke vært stabil nok. I år har han vært veldig stabil, og det gjør at han har nærmet seg på «ratingen» og kvalifisert seg til en kamp som blir veldig tøff, fortsetter han.

Annerledes med mindre respekt

FLERE TALENT: Magnus Carlsen liker å koble av med ballspill. Foto: Jørn André Lien / NRK

Italiensk-amerikanske Caruana truet virkelig Carlsens topposisjon på verdensrankingen i sommer, men 27-åringen beholdt overtaket foran storoppgjøret.

– Caruana er en av de få som vet han kan slå Magnus. Han har gjort det en del ganger, selv om Magnus har slått ham flere. Statistisk sett er det den største oppgaven Magnus har hatt, og det gir VM et nytt aspekt, sier trener Peter Heine Nielsen.

Carlsen innrømmer at han har følt seg overlegen i forkant av møtene med Viswanathan Anand og Sergej Karjakin. Han vil likevel ikke gjøre store endringer med egen spillestil.

– Det er vanskelig, og heller ikke så lurt. Jeg tror jeg i stor grad skal klare å diktere spillet fremfor at jeg skal se så mye på ham. Jeg vet litt om hva han er god og dårlig på, men jeg vil ikke innrette alt etter det for da unngår jeg å spille på mine egne styrker, poengterer Carlsen.