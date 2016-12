Carlsen-utspillet som overrasker eksperten: – Det er sykt

– Det er jo snart et VM i lyn- og hurtigsjakk, og det er en lynsjakktittel som jeg vil ta tilbake. Det er alltid nye mål, og jeg satt allerede i går og tenkte på hvilke åpninger jeg skulle spille i Qatar.

Dette sa en litt trøtt og sliten Magnus Carlsen til NRK – sent i november – dagen etter at han endelig klarte å overliste Sergej Karjakin i sjakk-VM i New York.

Midt i kaoset – den lange pressekonferansen og den elleville festen der han ble sprutet ned med champagne og overøst med gratulasjoner – brukte Carlsen altså tid og hjernekapasitet på å tenke ut åpningsvarianter til VM i hurtigsjakk og lynsjakk, som skulle holdes en måned senere.

Hvem er det som gjør noe slikt?

– Sjakknerd

Sjakkekspert og stormester Atle Grønn ler høyt når han tenker over det hele.

– Det er jo sykt, sier Grønn, og leter litt etter ordene.

–​ Jeg syntes det var rart. Det viser jo at han har sjakkinteressen på plass, og sånn sett er en sjakknerd. Han synes sjakk er gøy, tydeligvis.

Den norske stjernen hadde lenge trøbbel mot Karjakin da de to spilte klassisk sjakk, men viste storform da det hele ble avgjort i hurtigsjakk.

NRK-ekspert Torstein Bae tror Carlsen ønsket å utnytte den etterlengtede «godfølelsen» da han satt og pugget åpningsvarianter mens alle andre feiret gullet.

– Det sier litt om hvor mye han koste seg med hurtigsjakk i VM. Den siste dagen da det var kort tenketid, så spilte han kjempegodt. Da fikk han godfølelsen og skulle bygge videre på det inn til VM i Qatar. Han håper selvfølgelig på å ta tre gull på ett år, sier Bae.

Mindre forberedelser enn ellers

Stormester Simen Agdestein var tidligere lærer for Carlsen og kjenner ham svært godt. Han svarer både «ja» og «nei» på spørsmål om han er overrasket over Carlsen-utspillet.

Agdestein mener den tidligere eleven har gjort lignende helt siden han var liten gutt.

– Magnus gjør dette fordi han hele tiden tenker over hvordan han skal utvikle seg. Det synes jeg er bra. Magnus har alltid fokus på hva som kan bli bedre, sier Agdestein, som selv skal delta i VM.

Men selv om Carlsen startet forberedelsene tidlig til romjulas NRK-sendte turnering, er det faktisk slik at de aller fleste ikke forbereder seg i like stor grad før dette mesterskapet som de ville gjort til et «vanlig» sjakk-VM.

– Du kan spille mye friere i åpningene i lyn- og hurtigsjakk. Det er ikke noe katastrofe om stillingen – teoretisk sett – er dårligere. Ting skjer så fort at motstanderen ikke klarer å straffe deg uansett. Du har større marginer, noe som passer Magnus veldig bra, sier Atle Grønn.