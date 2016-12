Artikkelen oppdateres etter hvert parti utover ettermiddagen

– Det er helt horribelt, sa Magnus Carlsen til NRK etter at tapet var et faktum.

For åpningstapet på dag tre av mesterskapet i Qatar sved skikkelig. Ikke bare var det svakt spill av 26-åringen. Nå ble plutselig også gullsjansene i VM betydelig mindre.

– Dette er ett av de dårligste partiene til Magnus de siste ti årene. Nå blir det veldig, veldig vanskelig, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Etter partiet løp han opp trappene til sin private lounge på arenaen i Doha. Mens resten av sjakkeliten satt i dyp konsentrasjon ved brettet, kunne man plutselig høre et brøl fra loungen.

Det var helt stille i hele hallen, så de aller fleste som satt ved sjakkbrettene hørte Carlsen. Nordmannen gikk frem og tilbake i det private rommet i sekundene etter – før han forsvant bort fra vinduene.

En noe brydd Carlsen bekrefter seansen.

– Ja, jeg var ikke veldig fornøyd. Men jeg visste ikke at det var så lytt her, sier Carlsen med et smil.

Carlsen gjorde imidlertid jobben i parti nummer to og tre og vant over henholdsvis indiske Gujrathi Vidit og russiske Alexander Riazantsev. Dermed står han nå med ni poeng etter 13 av 15 VM-partier - fortsatt ett poeng bak sammenlagtleder Ian Nepomnjasjtsji.

Gjorde en stor tabbe

Carlsen åpnet interessant nok dagens første parti godt, og så ut til å gå mot en forventet en seier. Men så gjorde han en stor tabbe som snudde spillet helt.

– Jeg vant en bonde for ingenting og trodde at jeg kunne slå ham sjakkmatt, men så overså jeg et trekk. Det er horribelt, sier Carlsen.

– Han spilte veldig bra og utspilte egentlig Korobov, men gjorde én overseelse som ødela alt. En veldig simpel tabbe, sier Tarjei Svendsen, redaktør for Matt & Patt, til NRK.

– Det skal mye til nå

VM-håpet er i teorien ikke ute, men veien ble plutselig betydelig brattere.

– Det kan nok holde med fire av fem poeng på den siste dagen. Men da kreves det at han vinner alle partiene som er igjen. Det er ikke utenkelig, men det er knallhard motstand. Magnus skal også spille svart i flere av partiene. Det blir nok en stor oppgave for Magnus, men vi gir ikke opp, sa Bae etter åpningstapet.

– Det skal veldig, veldig mye til nå, selv om mange av resultatene gikk hans vei i denne runden. Han må helt sikkert vinne sine siste fire partier, sa Svensen.

Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk.