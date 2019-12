Gråtkvalt Nilsson kan bryte touren

Det ble en norsk jubeldag i Tour de Ski-åpningen, men for én svenske ble det tøft.

Stina Nilsson ble til slutt nummer 24. Det var drøye minuttet opp til seirende Johaug. Men etter løpet var svensken svært nedbrutt, nærmest gråtkvalt i møtet med pressen. Hun forklarer at hun har vondt i kroppen og kjenner en gammel skade.

– Betyr det at det er fare for at du må bryte TDS?

– Det kjenner jeg absolutt, sier Nilsson til NRK.

– Tror du at du gjør det?

– Vi får se, men det kjennes ut som at det absolutt er en risiko for at jeg må det.