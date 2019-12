Carlsens konkurrenter enige om remis etter 40 sekunder: – Kynisk

– Er det allerede remis? spurte programleder Ole Rolfsrud i NRKs studio.

Det var spilt 40 sekunder av partiet mellom Wang Hao og Jan Nepomnjasjtsjij. Da tok de hverandre i hånden, etter å ha tatt tolv trekk på brettet.

– Ja, det var raskt, sier Nepomnjasjtsjij til NRK.

– Det gikk inn i en kjent stilling, og jeg ser ingen grunn til å fortsette. Jeg er veldig glad for alle pausene jeg får, det er ganske slitsomt. Det spilles mange partier om dagen, legger han til.

– Hadde ødelagt mesterskapet fullstendig

Duoen var langt fra alene på den andre dagen av VM i hurtigsjakk. Flere av toppspillerne ble enige om svært raske remiser, og flere ganger tok det ikke mer enn et minutt før partiet endte uavgjort.

– Det er veldig kynisk, folk sparer krefter på det. Jeg håper ikke den strategien vinner fram til slutt, sier Magnus Carlsen.

KRITISK: Magnus Carlsen mener strategien er kynisk. Foto: Christian Kråkenes / NRK

NRKs ekspert Atle Grønn er svært kritisk, og kaller det «antisjakk». Han er enig med Carlsen, og håper at VM-gullet går til en spiller uten raske remiser på resultatlisten.

– Ni av ti toppspillere gjør det gang på gang. Tenk hvis Magnus hadde gjort det samme, det hadde ødelagt mesterskapet fullstendig. Heldigvis har vi en norsk verdensmester som tar ansvar, sier Grønn.

Jan Nepomnjasjtsij er en av spillerne som er åpen om at han bruker dette som sin taktikk. I den åttende runden trengte han også bare tolv trekk før han og motstander Gadir Guseinov ble enige om remis.

– Er det feigt?

– I hurtigsjakk har det ikke så mye å si. Resultatlisten vil vise det til slutt, jeg tror uansett at det blir avgjort på siste dag, svarer Nepomnjasjtsjij.

– Det er spesielt at de gjør det. Reglene kan sette en stopper for det, for eksempel ved at man ikke kan bli enige om remis før trekk 40. Men her har de godtatt det, sier ekspert Torstein Bae.

REMIS-EKSPERT: Wang Hao er nummer to etter andre dag av VM. Han avsluttet dagen med to raske remiser. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Andre turneringer har slike regler. Flere turneringer har et reglement som ikke tillater remis før et gitt antall trekk (ofte trekk 30 eller 40). Under VM noterer ikke spillerne trekkene selv, så de har ikke oversikt over hvor mange trekk som er tatt. En slik regel vil derfor ikke ha samme hensikt i dette mesterskapet.

Remis etter ni (!) trekk

Peter Svidler og Levon Aronjan leverte fredagens korteste parti. Det varte i ni trekk.

– Jeg følte ikke at jeg hadde en sjanse. Generelt er jeg en gammel mann og trenger hvile, sier Svidler.

Flere spillere var helt utmattet etter fredagens siste parti.

– Det er ingen som klager på det. Alle velger sin vei, og noen velger å gjøre det sånn. Magnus Carlsen spiller hvert parti som det er hans siste. Det er ekstraordinært, og ikke alle kan gjøre som ham, sier Svidler.

– Hvorfor ikke?

– Han er ganske mye yngre enn meg, og ganske mye bedre enn meg, svarer Peter Svidler.