Det 12. VM-partiet kunne være det som avgjorde hele verdensmesterskapet mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana.

Det sto 5,5 – 5,5 før partiet. Om en av spillerne vant, ville vedkommende bli verdensmester.

Spillerne hadde med andre ord mye både å tape og vinne. Derfor ønsket ingen å ta disse sjansene. Etter drøyt 30 trekk ble spillerne enige om remis. Det skjønte ekspertene i studio lite av. Det gjorde heller ikke Caruana.

– Jeg var overrasket, jeg forventet ikke det på det tidspunktet. Det var kanskje smart av han. Jeg måtte tenke på om jeg ville godta det. Jeg hadde liten tid, så jeg tenkte jeg ikke hadde noen bedre alternativer.

Slik forklarer Carlsen det

For på det tidspunktet sto Carlsen best. Caruana hadde samtidig veldig knapp tid igjen på klokka. Amerikaneren hadde under ti minutter igjen, og måtte gjennomføre ni trekk før han fikk mer tid på klokka.

– Det ble ikke så veldig langt parti. Det ble egentlig et fint parti for meg. Jeg så ikke noen mulighet for å spille på vinst uten ta en risiko, sier Carlsen til NRK.

– Mange er overrasket over at du tilbød remis. Hvorfor valgte du det?

– På det tidspunktet hadde jeg sett for meg å bytte dronninger i det neste trekket. Da står jeg best, men jeg har ikke noen måte å komme videre på. Det er helt låst. Sluttstillingen var ganske klar remis.

– Caruana hadde dårlig tid. Tok du med det i vurderingen?

– Litt, men sånn jeg så det, måtte jeg funnet på noe tidligere. Til slutt hadde han en ganske enkel stilling. Det er ikke så mye jeg kan gjøre med, sier Carlsen.

Syns de så nervene til Caruana

Tidlig så det lovende ut for Carlsen. Ekspertene var enige om at nordmannen fikk inn en såkalt forberedelse, som betyr at Carlsen spilte en åpning han hadde sett på på forhånd.

Det ble også raskt synlig på klokka. Da spillerne hadde spilt 20 trekk hver, sto nordmannen nesten en time foran på klokka.

Begge NRKs sjakkeksperter, Torstein Bae og Atle Grønn, begynte å snakke om at de syns de så nervene hos Caruana. Det samme gjorde Judit Polgár, som leder den internasjonale sendingen fra VM.

– Det er tydelig at Caruana er nervøs, han er mye mer nervøs enn Magnus, mente tidenes beste kvinnelige sjakkspiller.

Nå er de vanlige langsjakkpartiene over. Det betyr at vi får omspill mellom de to på onsdag.

Hvordan det fungerer, kan du lese her.

Slik var partiet – trekk for trekk: