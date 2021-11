Carlsen frustrert over logistikktrøbbel: – ​​​​​​​Han blir smågrinete

– Det er ikke ideelt, sier Henrik Carlsen om at sønnen ankom spillokalet 25 minutter før partiet startet fredag.

Magnus Carlsen var i godt humør etter å ha åpnet VM med remis mot Jan Nepomnjasjtsjij. Men skal vi tro hans nærmeste støttespillere var stemningen noe dårligere før partiet startet.

Team Carlsen har nemlig hatt litt rusk i maskineriet de første dagene i Dubai.

– Måtte vente lenger enn han likte

Til onsdagens pressekonferanse kom Carlsen nesten en halvtime forsinket til podiet. Derfor la de inn ekstra god tid fredag, noe som resulterte i at han ankom spillokalet nesten 25 minutter før partiet hadde startet.

Verdenseneren liker best å være på plass kun få minutter før start.

REMIS: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij avtalte remis etter 45 trekk fredag. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

– Det er klart at når du arrangerer en VM-match et sted som Expo 2020, så blir det enkelte logistikkutfordringer de første dagene. Derfor dro vi relativt tidlig fra hotellet i dag. Dette må vi «fintune» litt etter hvert, sier Henrik Carlsen.

VM-matchen er en del av verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai – et gigantarrangement som tiltrekker hundretusenvis av mennesker fra hele verden. Her er det både store avstander, mye folk og mange biler på veien, noe som krever planlegging.

– I dag var det ikke noe kø og alt gikk som en drøm, men da måtte han vente lenger enn han likte. Da blir han smågrinete, sier Magnus Barstad, som er med til Dubai som altmuligmann i Team Carlsen.

VERDENSUTSTILLINGEN: Sjakk-VM er kun en liten del av Expo 2020 i Dubai. Her er det en rekke arrangementer hver eneste dag. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Ladet opp til VM i Oman

Henrik Carlsen forteller at sønnen brukte de ekstra minuttene før partiet på hvilerommet sammen med «sjefsekundant» Peter Heine Nielsen.

– Det gikk greit, men det er klart at vi må finne en måte å ikke komme for sent, samtidig som vi ikke må vente for lenge. Det er det ingen spillere som liker, sier pappa Carlsen.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae har full forståelse for at Carlsen blir «smågrinete».

– Når han ankommer, har han lyst til å sette seg ved brettet. Magnus har også en nervøs spenning i kroppen, og det å sitte og vente for å komme i gang, er ikke noe særlig, sier Bae.

Selv om ikke alt har gått på skinner utenfor sjakkbrettet i Dubai, forteller Henrik Carlsen at teamet ellers er godt fornøyde med planleggingen. Han røper også at de ladet opp til VM-kampen i nabolandet Oman.

– Vi kom til Oman noen dager før matchen, og akklimatiserte oss der. Da han kom til Dubai, var han allerede i «godt gjenge». Han har hatt en god oppladning, sier manageren.

Lørdag er det igjen klart for et nytt parti. Da spiller den norske stjernen med hvite brikker, noe som er en stor fordel i sjakk. Partiet ser du på NRK fra klokken 13.15.