Brødrene Ingebrigtsen trosser pappas EM-ønske: – Dårlig plan

– Jeg er nok redd for at alle stiller på 1500 meter, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

For før friidretts-EM starter 7. august kan Team Ingebrigtsen ende opp med å konkurrere om de samme medaljene. Far og trener Gjert håper at sønnene vil fordele mulighetene for gullmedaljene seg imellom.

– Jeg vil heller ha en på topp i hver øvelse, enn tre på topp på en. Det vil si at jeg heller vil at alle tre tar gull enn at en tar gull, en tar sølv og en tar bronse, sier han.

Hemmelighetsfull om fordeling

De tre brødrene er medaljekandidater både på 1500 meter, 5000 meter og 3000 meter hinder, men hvilke distanser som er mest hensiktsmessig for hver av sønnene sine er Gjert Ingebrigtsen hemmelighetsfull om.

– Vi må nok få oss en viss fordeling her. Jeg vil nødig at alle skal gå skuffet hjem, eller flere skal gå skuffet hjem. Vi må prøve å finne en måte å gjøre det på slik at alle får en mulighet.

1500 meterfinalen avholdes fredag 10. august, dagen etter er det 5000 meter. Og det er spesielt på 1500 meter Gjert Ingebrigtsen er usikker på om alle tre bør stille på startstreken.

– Vi må diskutere om det er like hensiktsmessig for alle å løpe 1500 meter, mener han.

VIL IKKE HØRE PÅ PAPPA: Henrik og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Uenige i fars vurdering

Men brødrene selv er uenige i at en eller flere av dem burde stå av 1500 i EM.

– Det hørtes ut som en veldig dårlig plan. Vi driver individuell idrett. Da er vi like mye konkurrenter på streken som alle andre, sier yngstemann Jakob.

Eldstebror Henrik mener også at brødrekjærligheten forsvinner om de alle tre står på samme startstrek. Og han tror på tre brødre både på 1500 og 5000 meter.

– Jeg tror det blir tre Ingebrigtsen på begge distanser, sier han.

Blir brødrekamp i EM

Uansett om en eller flere av brødrene ikke løper 1500 vil friidrettspublikummet for første gang se de tre Ingebrigtsen-brødrene i en vaskeekte brødrekamp på friidrettsbanen under Berlin-EM.

– Alle skal løpe 5000 meter, røper far Gjert.

Henrik og Jakob Ingebrigtsen har allerede innfridd kravene for å løpe 5000 i EM. Filip skulle etter planen gjennomføre kvalifiseringskravet da han ble skadet i sesongdebuten i California.

– Jeg har veldig lyst til å ha muligheten til å doble. Jeg har hovedfokus på 1500 og gjør meg ferdig med den. Så gjør jeg en vurdering om jeg skal løpe 5000 i tillegg, sier den mellomste broren.