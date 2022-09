Den 5.-seedede nordmannen vant med sifrene 6-1, 6-2, 6-7 (4-7), 6-2.

Etter å ha dominert de to første settene fullstendig måtte han skjerpe seg for å sikre seieren etter at Moutet spilte seg opp.

– Heldigvis greide jeg å bryte et par ganger i fjerde sett. Jeg endret ikke mye, men jeg klarte å diktere kampen mer, sa Ruud i et intervju med arrangøren.

I FORM: Casper Ruud. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Det er første gang Ruud er i kvartfinale i en Grand Slam-turnering på raskere underlag enn grus. I vår tok han seg helt til finale i Roland-Garros, men inntil søndag var 4. runde bestenotering i Grand Slam-turneringer på hardcourt eller gress.

I kvartfinalen møter han italienske Matteo Berrettini, som slo Alejandro Davidovich Fokina i fem sett.

Moutet er rangert på 112.-plass i verden, 105 plasser bak Ruud. Han tapte egentlig i kvalifiseringen til US Open, men kom etter et forfall likevel inn i hovedtablået som såkalt «lucky loser».

Den fargerike og allsidige franskmannen, som blant annet skriver dikt og har utgitt en rappelåt, imponerte da han slo Stan Wawrinka, Botic van de Zandschulp og Pedro Cachin på vei mot fjerde runde, men der ble det stopp.

VENTER: Matteo Berrettini skal måle krefter med Casper Ruud i kvartfinalen. Foto: Julia Nikhinson / AP

Skremte fra start

Helt til å begynne med virket Moutet skummelt god i oppgjøret mellom de to 23-åringene. Franskmannen, som er noen måneder yngre enn Ruud, skaffet seg to bruddballer i nordmannens første servegame, men Ruud dro det i land. Så vant Moutet sitt første servegame blankt.

Det ble siste gang i settet Moutet kunne juble for gameseier. Ruud skaffet seg sine to første bruddballer på 15-40 i 4. game og utnyttet den første da han etter en lang ballveksling løp opp ballen utenfor banen og slo den på utsiden av nettstolpen og inn på linjen.

Moutet truet med å slå tilbake direkte da han ledet 30-0 i Ruuds serve, men nordmannen svarte med å vinne fire strake poeng og gå opp i 4-1. Så fikk han ny bruddball og omsatte den i 5-1. Etter 37 minutter hadde han vunnet første sett 6-1.

Pushups og straffepoeng

Franskmannen straffet altså seg selv med pushups etter å ha misbrukt en gameball på 40-30 i egen serve da 2. sett startet, men han halte likevel i land gamet til 1-0. I hans neste servegame brøt Ruud til 2-1-ledelse.

SLÅTT Corentin Moutet. Foto: ELSA / AFP

Ruud misbrukte et par bruddballer i Moutets neste servegame, men brøt i stedet til 5-2 neste gang. Moutet slo i frustrasjon en ball ut av stadion for annen gang i kampen, og fikk poengstraff for det. Dermed startet Ruud med 15-0 da han skulle serve hjem settet. Det gjorde han blankt, og avsluttet med et ess.

Enten Moutet spilte seg opp eller Ruud slapp seg litt ned da kampen virket vunnet, ble det jevnt i tredje sett, og det vippet også i franskmannens favør etter tiebreak.

Ruud brøt til 3-2, men Moutet slo tilbake. Han fikk sin første bruddball siden kampens første game og brøt tilbake til 4-4. I tiebreak la han ned flere flotte vinnere og vant de tre siste poengene på vei mot 7-4. Ruud dobbeltfeilet på settballen.

Avgjorde

På 2-1 i fjerde sett skaffet Ruud seg to bruddballer med godt spill. Moutet vant den første etter en spektakulær ballveksling, men slo ut på den neste, og Ruud ledet 3-1.

Nordmannen avverget to bruddballer før han servet inn 4-1 etter drøyt tre timers spill på Arthur Ashe Stadium, Moutet, som stadig klaget på dommeravgjørelser, var til og med misforøyd da han ikke fikk et poeng etter at ballen spratt to ganger på hans side før han slo den.

På 5-2 til Ruud utfordret han dommerens tålmodighet ved å klage på at han hadde fått tilsnakk for tidsbruk. Nordmannen skaffet seg tre matchballer i Moutets serve og avgjorde kampen med den siste etter tre timer og 19 minutter.

Ruud slo britiske Kyle Edmunds i strake sett i 1. runde, nederlandske Tim van Rijthoven i fire sett i 2. runde og amerikanske Tommy Paul i en femsettsthriller i 3. runde.

– Jeg er heldig som spiller i dag. Da faren min spilte, var hardcourtene mye raskere. De har gjort oss grusspillere en tjeneste ved å gjøre dem langsommere. Jeg liker å spille på det, selv om grus fortsatt er favoritten min, sa Ruud.