Casper Ruud i garderobekrangel med dommeren: – Må jeg late som jeg tisser?

Høgmo linkes til storklubben Malmø FF

Han gjorde det først med Djurgården i 2013. Nå har Per-Mathias Høgmo (62) igjen tatt et bunnlag i supertempo oppover tabellen i Allsvenskan.

Häcken lå sist i fjor sommer. Men kan i høst, med Høgmo som sjef, ta klubbens første seriegull. Suksessen gjør at Norges tidligere landslagssjef nå linkes til trenerjobben i storklubben Malmø FF.

– Det har vært spekulasjoner om hvem som vil ta over. Og da dukket Høgmos navn opp der. At han skulle kunne være interessant for Malmø FF, sier den rutinerte reporteren Michael Wagner i Aftonbladet til NRK.

Malmø FF har ikke kommentert verken Høgmo eller andre navn etter at Milos Milojevic fikk sparken.

Sportssjefen i Häcken Martin Ericsson, sier ifølge Aftonbladets mann i Gøteborg at klubben ikke har fått konkrete henvendelser på Høgmo. Men at han skjønner spekulasjonene.

– Jeg har veldig vanskelig for å se at Høgmo skal forlate Häcken midt i sesongen. Jeg tror han er for mye hedersmann til å gjøre det, sier Wagner til NRK.

Høgmo selv er ikke så veldig lysten på å kommentere koblingen til Malmø FF.

– Ikke et tema for meg, sier Høgmo.

Høgmo har kontrakt med Häcken ut 2023-sesongen.