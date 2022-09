Nektet å ta sin belarusiske konkurrent i hånden: – Ikke riktig å gjøre

Situasjonen fra nattens kamp har vakt oppsikt i tennisverden.

Etter å ha gått seirende ut av kampen mot 20 år gamle Kostyuk, gikk Azarenka sedvanlig bort til nettet for å ta sin motspiller i hånden og takke for kampen.

NEDERLAG: Kostyuk tapte sin første kamp mot Azarenka. Foto: Julia Nikhinson / AP

Men i stedet for å strekke ut hånden, svarte Ukrainske Kostyuk kun med å tappe borti racketen til sin belarusiske motstander.

– Jeg synes ikke det er riktig å gjøre det slik omstendighetene er nå, sa Kostyuk om håndhilsingen.

– Jeg kjenner ikke en eneste person som har fordømt krigen og handlingene til myndighetene deres offentlig, så jeg føler ikke jeg kan støtte dette, sa Kostyuk etter kampen.

Dette er ikke første gang den unge ukraineren har kritisert Azarenka – og andre belarusere og russere – den siste tiden.

Utestengt fra veldedighetskamp

I uken før US Open planla nemlig Azarenka å delta i en veldedighetskamp til støtte for Ukraina.

EKSKLUDERT: Azarenka skulle egentlig deltatt på en veldedighetskamp før US Open. Foto: Sarah Stier / AFP

Men den planlagte deltagelsen gjorde at Kostyuk selv hadde nektet å delta i veldedighetskampen – fordi Azarenka skulle delta.

Etter kritikk fra både Kostyuk og flere andre ukrainere, ble Azarenka senere ekskludert fra kampen. Det ga hun uttrykk for at hun skjønte lite av.

– Det var en «no-brainer» for meg. Hvorfor skulle jeg ikke delta i en veldedighetskamp for folk som virkelig har det tøft for tiden. Det var ikke en tanke for meg en gang, sa Azarenka.

– Når du sier til meg «du gjør ikke nok, du sier ikke nok» ... Jeg trodde dette var en gest som virkelig kunne vise at jeg forplikter meg.

Kostyuk har sammen med andre ukrainske spillere uttalt at hun ikke ønsker at russiske og belarusiske spillere skal få delta i ATP og WTA-turneringer.

– Ikke misforstå meg, vi hadde en bra kamp. Hun er en god konkurrent og jeg respekterer henne som utøver, men det har ingenting å gjøre med henne som menneske, sa Kostyuk etter nattens kamp.

– Åpen for å lytte

Ifølge BBC fortalte Kostyuk at hun sendte en melding til Azareka på forhånd, der hun fortalte at hun ikke kom til å ta henne i hånden. På pressekonferansen etter kampen fikk Azarenka naturlig nok mange spørsmål om den omtalte situasjonen ved nettet.

Hun mener selv at hennes budskap har vært tydelig hele veien.

– I mars, da alt skjedde, tok jeg kontakt med alle ukrainske spillere jeg kjenner og fortsatt har et godt forhold til, fortalte hun.

– Jeg er her for å hjelpe, noe jeg har gjort mye. Kanskje ikke som folk ser, men det er ikke derfor jeg gjør det. Jeg gjør det for de som trenger det. Juniorer som trenger klær eller andre som trenger penger eller transport. Det er det som er viktig for meg.

Hun åpner for dialog med Kostyuk, og sier at 20-åringen jo har nummeret hennes.

– Hvis Marta vil snakke med meg, så er jeg åpen for å lytte når som helst. Å prøve og forstå og vise sympati, sa Azarenka.

– Det som skjer i verden akkurat nå er vanskelig, men vi må ikke glemme at vi alle er mennesker og må behandle hverandre som det.