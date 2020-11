Bodø/Glimt har dominert frå start til slutt i årets sesong. Søndag var gullet sikra, fire rundar før slutt.

Allereie no har Glimt:

Vunne ti kampar på rad.

Eit scoringssnitt på 3,4.

Scora 85 mål på 25 kampar. To mål frå å ta Rosenborg sin rekord frå 1997.

Hovudpersonane bak tala er sjølvsagt brennheite. Allereie midtvegs i sesongen måtte Glimt gi frå seg Jens Petter Hauge til AC Milan.

– Først og fremst må eg seie at det er ein utruleg hyggeleg situasjon. Det er kjempefint for klubben at ein har attraktive spelarar på bakgrunn av gode prestasjonar, seier sportsleg leiar i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan, til NRK.

Så kor mange blir attende når neste sesong står for tur? Her får du oversikta over dei som er på utgåande kontraktar, og som truleg er mest ettertrakta på marknaden:

Philip Zinckernagel:

Dansken som har teke norsk eliteserie med storm. Den målfarlege kantspelaren har scora 15 mål og levert 19 målgivande pasningar på 25 kampar. Det er sensasjonelle tal. Den tredje mestscorande spelaren så langt i Eliteserien.

Kontrakten til Zinckernagel går ut i desember. Enn så lenge har klubben venta med å sikre seg spelaren for neste år. I verste fall kan kantspelaren gå gratis i desember.

– Den ballen ligg litt hos Philip. Vi ønsker å ham med ham vidare, og det veit han. Men vi må stelle oss til at han ikkje har skrevet ny kontrakt, seier Bjørkan.

– Vi har enda et håp om at han har lyst til å spele meisterliga med oss i 2021. Samtidig er vi klar over at det finst større klubber enn Bodø der ute.

UT 2020: Philip Zinckernagel har enno ikkje skrive ny kontrakt med Bodø/Glimt. Det vil vere eit tap for klubben. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kasper Junker:

Danske Junker fekk det ikkje heilt til å stemme i Stabæk, men etter å ha teke turen til nord, har spissen verkeleg meldt seg på i kampen om toppscorartittelen.

– Det er gledeleg å sjå den utviklinga alle spelarane har hatt på laget vårt. Ingen kom hit som stjerner, ikkje ein, fortel Bjørkan.

Totalt har Junker scora 19 mål på 25 kampar, og gjeve åtte målgjevande pasningar. Berre Amahl Pellegrino i Kristiansund har scora meir (21).

Slike prestasjonar gjer ein attraktiv. Bodø/Glimt skal ha motteke fleire bod på spissen, men enn så lenge er dei avslått.

Ifølge agent Christian Bysted, var avtalen med Glimt at Junker skulle ta turen til nord, spele bra, score 20 mål, for så å bli seld vidare.

– No står han med 19. Det kan fort hende dei vil prøve å overtale han om det, seier Bysted humoristisk til NRK.

Agenten stadfestar at fleire lag har vist si interesse, og som framleis er interessert i å sikre seg han for neste år. Likevel skal det fleire partar til for at ei slik avtale går i orden.

– Kasper er fornøgd i Glimt, og enn så lenge er han der. Ikkje for ein kvar pris, så kjem det noko av interesse, vil vi så klart vurdere det. Det er likevel for tidleg å seie, og det er ikkje berre opp til oss, seier Bysted.

Bodø/Glimt må også vere involvert i samtalane. Overgangsvindauget opnar om ein månad, og enn så lenge er Junker bunden til kontrakten ut 2022.

I KJEND STIL: Kasper Junker etter å ha dunka inn 1-0-scoringa mot Strømsgodset. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Fredrik André Bjørkan:

Glimt aksepterte eit bod på backen før sommarvindauget stengde. Det kom frå greske Olympiakos, og skal ha vore på eit tosifra tal millionar. Det skriv VG.

Men det blei ikkje nok tid til å sluttføre avtalen. Om det blir etter sesongen, er uvisst. Kontrakten til Bjørkan går ut i desember 2021.

Eitt mål og fire målgivande pasningar har han levert så langt denne sesongen.

Patrick Berg:

Sonen til Ørjan Berg har verkeleg fått fart på karrieren. For berre to år sidan var Berg lei av å slite benken. No har han hatt ein formidabel sesong med fire mål frå sin midtbaneposisjon, og blei utteken på A-landslaget.

I likskap med lagkameraten Marius Lode blei han smitta av korona på landslagssamling, og måtte difor feire eliteseriegullet frå eit hotellrom i Oslo.

Kontrakten går ut i desember 2021.

– Patrick og Fredrik er lokale gutar som er glade i Glimt. Det er berre plussar at desse spelarane er attraktive for andre gode klubbar. Det er ikkje eit problem, om nokon av dei går, er det ei fantastisk historie, forklarar Bjørkan.

JUBEL: Patrick Berg og Fredrik Bjørkan etter sigeren mot Vålerenga i september. Foto: Mats Torbergsen

Marius Lode:

Ein bauta i forsvar, og som allereie tidleg i sesongen melde seg for alvor inn i kampen om årets mål. Lode leverte ein prosjektil av eit mål heime mot Kristiansund, og hans første mål i den gule trøya.

I november resulterte dei gode prestasjonane i uttak på A-landslaget.

Kontrakten til midtstopparen går ut i desember 2021.

– Marius er ein spelar som har hatt ein utruleg utvikling og framgang i Glimt. Han er ein vi er veldig glad i, og eg trur det er gjensidig, fortel Bjørkan.