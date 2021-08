Bråthen bryt tausheita om hoppkonflikten

NRK møter Bråthen i Midtstuen. Han skulle helst sett at dei kunne fått løyst konflikten på andre måtar enn gjennom media.

– Me har gjort alt me kan for å prøve å få løyst dette på ein annan måte, seier Bråthen.

– Trur du at denne konflikten er mogleg å løyse?

– Eg ser ikkje nokon grunn til at det ikkje kan bli løyst. Viss ikkje hadde eg ikkje kjempa for det, svarer han til NRK.

– Ser du moglegheita for å få til eit oppklaringsmøte?

– Eg har i vert fall prøvd det heile tida, påstår Bråthen.

– På kva slags måte?

– Det kjem historia til å vise. Me har gjort alt me kan for at dette skal bli løyst på ein annan måte enn der me er no, hevdar sportssjefen.

Usikker på kvifor hoppkomiteen har snudd

Hoppkomiteen ønskte først å forlenge kontrakten til Bråthen, men så snudde dei. Det overraskar sportssjefen.

– Eg takka først for tilliten, og gleda meg til å jobbe saman med dei. Kva som har skjedd i mellomtida må nesten (Alf Tore journ.anm) Haug svare på. Han var jo attpåtil så tydeleg i møte med meg at han ville kalle det som ei katastrofe for norsk hoppsport viss ikkje eg fekk fortsette, hevdar Bråthen.

No forklarer hoppkomiteen kvifor dei har snudd.

Leiar i hoppkomiteen, Alf Tore Haug, skreiv ei pressemelding på laurdag. Der var han open om at dei tidlegare har ønska eit samarbeid med Bråthen utover kontrakten, som går ut i april 2022.

– Dei siste vekene har prosessen blitt vanskeleg av årsaker alle involverte må ta sin del av ansvaret for. Dette dreier seg om interne forhold som blant anna samarbeidsform mellom dei ulike aktørane hoppadministrasjonen må ta omsyn til, skriv Haug i pressemeldinga.

Clas Brede Bråthen snakkar ut om konflikten Du trenger javascript for å se video.

– Eg høyrer at samarbeidsform er nemnt. I mi bok så er samarbeidsform noko som er mellom fleire partar, så da tenker eg at det er greitt å begynne å prate saman om samarbeidsform er viktig, seier Bråthen.

– Føler du at det er mogleg å samarbeide med hoppkomiteen og Skiforbundet etter dette?

– Nå er ikkje dette noko som oppstod i går, da. Eg har alltid hatt interessante diskusjonar og vore i friske prosessar for å komme vidare. Det har alltid ført til at hoppsporten har komme vidare. Me er der me er no som følge at me er ein gjeng som tar dei nødvendige fightane me tar. Me er framleis ein veldig samansveisa gjeng i hoppsporten. Det er jo hoppsporten eg er glad i. Det er den eg jobbar for. Eg har ingen avgrensingar for kva eg er villig til å gjere for hoppsporten, påstår Bråthen.

Støtte frå hopplandslaget

Bråthen har støtte frå fleire hopparar og landslagstrenar Alexander Stöckl, som vurderer sin eigen stilling viss Bråthen ikkje får forlenga.

SAMARBEIDER: Sportssjef Clas Brede Bråthen (t.v.) og landslagstrenar Alexander Stöckl jobbar teitt saman om det norske herrelandslaget i hopp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vanskeleg å sette ord på den støtta eg har fått. Det er veldig sterkt, fortel Bråthen til NRK.

– På kva slags måte?

– Det å bli verdsett av folk ein har respekt for og folk som betyr mykje for ein. Det er på mange måtar det som er viktig her i livet, svarer han.

Bråket mellom Bråthen og Skiforbundet eskalerte ytterlegare da sportssjefen på fredag varsla søksmål mot forbundet.