Nå forklarer hoppkomiteen hvorfor Bråthen ikke fikk fornyet kontrakt

Hoppkomiteens leder Alf Tore Haug åpner pressemeldingen med å påpeke at komiteen har hatt et håp og et ønske om å tilby Bråthen en forlengelse av kontrakten, som utløper i april 2022.

– De siste ukene har prosessen blitt vanskelig av årsaker alle involverte må ta sin del av ansvaret for. Dette dreier seg om interne forhold som blant annet samarbeidsform mellom de ulike aktørene hoppadministrasjonen må forholde seg til, skriver Haug i pressemeldingen.

Peker på «samarbeidsform»

Fredag ble konflikten mellom Bråthen og Skiforbundet tilspisset da sistnevntes advokat varslet et søksmål mot forbundet.

Bakgrunnen for konflikten er at Bråthen ikke får fornyet sin kontrakt med forbundet neste år, til tross for stor støtte blant trenere og utøvere.

Haug understreker også at «Bråthen har gjort en imponerende innsats for norsk hoppsport i en årrekke, og støtten han nå får fra ansatte og utøvere er ikke overraskende».

Samtidig forklarer hoppkomiteen, som først undertegnet kontrakten med Bråthen i juni, hvorfor de har snudd i saken.

– Det er viktig for oss å påpeke at Bråthens konflikt med egen arbeidsgiver i aller størst grad handler om samarbeidsform, ikke likestilling. Dette er verdier alle i Norges Skiforbund arbeider med hver eneste dag og et fokus på likestilling vil fortsette å være like sterkt, skriver Haug.

Hoppkomiteens leder Alf Tore Hauge. Foto: Vidar Ruud / NTB

Haug sier hoppkomiteen har ventet med å uttale seg offentlig i håp om at saken kan løses internt, men de ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

– Ingen saklig grunn

Bråthens advokat Marit Håvemoen sa først at hun ikke hadde noen kommentar til saken, men noen minutter senere ønsker hun å svare på hoppkomiteens uttalelser.

– Som det fremkom i går er det varslet søksmål hvor det kreves fast ansettelse. Det er ingenting som gir Skiforbundet saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet. Det er mitt inntrykk at heller ikke Skiforbundet mener det, sier Håvemoen og utdyper:

– Skiforbundet vil avslutte på grunn av en midlertidig kontrakt, og at de ikke ville hatt en sak hvis det var en fast ansettelse. At de da ikke ville hatt grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet, sier Håvemoen til NRK.

Haug fremhever i pressemeldingen at konflikten med Bråthen ikke bunner i likestilling, men samarbeidsform.

Til dette sier advokaten:

– Vi forstår at Skiforbundet fremhever at Bråthens mangeårige og dedikerte arbeid for likestilling i kvinnehopp ikke er i konflikt med forbundets syn. Etter å ha løftet diskusjonen om likestilling i media og i det offentlige rom, har Bråthen blitt irettesatt og fått kritikk av forbundet. Dette er, slik vi ser det, en del av det som Skiforbundet omtaler som samarbeidsproblemer.

Håvemoen legger til at hun synes det er positivt at det virker som forbundet har lyst til å løse saken i minnelighet.

– Jeg regner med at de tar kontakt, sier advokaten.

Varslet søksmål

Fredag varslet advokaten søksmål mot Skiforbundet i et brev som først ble omtalt av TV 2 og VG.

Advokaten krever at Bråthen, som har vært midlertidig ansatt over 17 år, får fast ansettelse. Bråthen-leiren mener også at Skiforbundet har gitt ulovlig gjengjeldelse.

– For meg som hoppsjef har det i alle år vært helt sentralt å arbeide for åpenhet og likeverd i hoppsporten. Disse verdiene ligger til grunn for mitt engasjement for at jentene på alle nivåer skal likestilles med guttene. Jeg har sagt klart fra om dette, både internt og eksternt, ut fra prinsippet om åpenhet, sa Bråthen til VG fredag.

– Det er åpenbart at dette er blitt lite verdsatt i ledelsen av Skiforbundet, la han til.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste kommenterte saken overfor VG via kommunikasjonssjef Espen Graff:

– Clas Brede Bråthen vet utmerket godt at årsaken til at han ikke er tilbudt ny kontrakt fra 1. mai 2022, ikke handler om åpenhet og likeverd i hoppsporten. Åpenhet og likeverd er verdier som alle ansatte og tillitsvalgte i Norges Skiforbund arbeider målrettet med hver dag. Etter som det i dag har kommet et søksmålsvarsel og er en personalsak, ønsker vi ikke å gå inn i saken på nåværende tidspunkt.