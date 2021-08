Bråthen varsler søksmål mot Skiforbundet

Det melder Bråthen via sin LO-advokat Marit Håvemoen til TV 2 og VG. Kanalen har også fått tilgang til et brev, der Håvemoen varsler søksmål mot Skiforbundet.

– På vegne av Bråthen kreves det fast ansettelse i Skiforbundet. Det synes som om Skiforbundet er av den oppfatning at de ved å innta «sport» i en stillingstittel kan ansette noen – i dette tilfellet Bråthen – midlertidig i over 17 år. Noe som da medfører at Bråthen ikke vil nyte godt av det stillingsvernet som følger av arbeidsmiljøloven, skriver Håvemoen i uttalelsen.

Hun sier videre at Bråthen er uenig i dette, og at han vil ha en rettslig avklaring på situasjonen.

Bråthen-leiren mener også at Skiforbundet har gjort seg skyldig i brudd på forbudet mot gjengjeldelse, skriver TV 2.

Bråthen skal ha varslet om uverdige arbeidsforhold, noe han mener er forårsaket av Skistyret og administrasjonen i Skiforbundet. Han mener at straffen er at han nå ikke får fortsette.

Fikk beskjed i dag

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Håvemoen, men foreløpig uten hell.

Bråthens kontrakt går ut april neste år, men både hoppkomiteen og Skiforbundet ønsker ikke å fornye.

Espen Graff, kommunikasjonsansvarlig i Skiforbundet, bekrefter overfor NRK at de er varslet om søksmålet. Graff forteller at de fikk beskjeden fredag. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Alexander Stöckl fikk beskjeden i dag han også. Han sier at han ikke har hatt anledning til å prate med Bråthen siden søksmålet ble kjent.

Alexander Stöckl forteller at det han skal i flere møter med hoppkomiteen neste uke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg visste ikke noe om dette. Men det tyder på at det er noe som ikke stemmer. Vi vet veldig lite, så jeg kan ikke si for mye om det, sier Stöckl til NRK.

Han forteller at han var i møte med hoppkomiteen i går. Det var det første møtet etter konflikten ble kjent.

– Vi ble enige om at det viktigste nå er å bygge tillit etter alt som har skjedd, slik at vi har et hendelsesforløp. Vi skal prøve å ha en god dialog for å finne ut av dette, sier den østerrikske hopptreneren.

Han påpeker at det trengs flere møter til uka for å få bedre oversikt. Det skjer sannsynligvis når de er på samling på Lillehammer neste uke.

Men situasjonen har altså eskalert. Bråthens advokat krever fast ansettelse etter 17 år med tidsbestemte kontrakter.

– Hvis Bråthen får medhold i dette vil det påvirke hele strukturen i idretten når det gjelder ansettelsesforhold, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Han sikter til at praksisen i idrett er gjerne at man har tidsbestemte kontrakter. Det ønsker Bråthen å bli kvitt nå. Saltvedt mener at situasjonen mellom Bråthen og Skiforbundet er enda mer presset nå.

– Det er eskalering av konflikten og det er på et vis andre fase i Bråthens offensiv mot forbundet. Først sendte hans kolleger et brev med krav om å fornye kontrakten til Bråthen. Nå går Bråthen selv et steg videre, og han går fra å vinne PR-kampen til å ville ha fast jobb. Slik det er, så er Skiforbundets største marerittscenario å ha Bråthen i en fast stilling, sier Saltvedt.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror Clas Brede Bråthen-saken kan forandre praksisen i norsk idrett. Foto: Alem Zebiz / NRK

Tirsdag ble det kjent at samtlige utøvere, støtteapparat og andre ansatte i hoppmiljøet står bak Bråthen og ønsker at han skal fortsette. Med Stöckl i spissen sendte hoppmiljøet et brev til Skiforbundet der de ba skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg å skrive under på avtalen.

Støttes av utøvere

Det er ikke kjent hva som er grunnen til at de nekter å signere, da ingen fra Skiforbundet ønsker å uttale seg om grunnen. Det blir omtalt som en personalsak. Berg har uttalt seg slik om konflikten:

– Jeg kan bekrefte at jeg har mottatt et brev fra Alexander Stöckl og hopp. Hoppkomitéen, skipresidenten, og generalsekretæren står samlet og er enige om at sportssjef Bråthen ikke tilbys ny kontrakt når den nåværende utløper etter april 2022. Vi ønsker ikke å kommentere noe utover dette, skrev Ingvild Berg til TV 2 i en SMS tirsdag.

Bråthen har hatt jobben som hoppsjef i 17 år.

Som nevnt, så har flere utøvere stått bak Bråthen. Blant annet Maren Lundby synes situasjonen er trist.

– Han har betydd mye for meg sportslig, men også på andre plan. Jeg har kjent ham siden jeg var 14 år, og han har vært med på en bra reise. Han er en kjempeperson, og han fortjener å være med videre, sa Lundby til NRK onsdag.

Daniel-André Tande var enig med sin hoppkollega.

– Det er fryktelig kjedelig. Det er en situasjon som vi egentlig ikke forstår. Vi er veldig fornøyd med ham som sportssjef, og han har utviklet sporten til så stor som den er blitt i Norge i dag, sier Daniel-André Tande.