Brækhus med sin 34. strake proffseier: – Enveiskjøring

– Det er enveiskjøring det her, sa Viasats kommentator Kyrre Merg i starten av niende runde.

Brækhus, som ble regnet som storfavoritt foran lørdagens kamp, så ut til å ha full kontroll på Inna Sagajdakovskaja store deler av kampen og seiren så aldri ut til å være truet.

– Det var ganske greit. Jeg ville ikke gå på noen smeller her i Russland så jeg tok det veldig safe, sier Brækhus i et intervju sendt på Viasat etter kampen.

Brækhus innrømmer at hun kjente litt på trøkket ved å være tilbake i Russland, der hvor hun tapte som amatør under VM-finalen i 2005.

– Hun har prøvd å psyke meg ut hele tiden. Det mentale har vært det å være her i Russland på hennes hjemmebane. Det var et element, fortsetter Brækhus.

GOD KONTROLL: Cecilie Brækhus hadde god kontroll under kampen og fikk satt inn flere gode slag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Heroisk innsats

Etter en jevn førsterunde tok Brækhus helt over. Sagajdakovskaja holdt ut hele kampen men var tydelig rystet ved flere anledninger

Til slutt måtte det avgjøres på poeng, men det var ingen tvil om hvem som var kveldens seierskvinne. Brækhus beholder sine fem tittelbelter etter en heroisk innsats av hjemmeyndlingen fra Russland.

– Inna la inn en heroisk innsats, men Cecilia klarer å vinne på en tung dag, det er også en god prestasjon, sa Fam Camilla Elgan i Viasats studio etter kampen.

Innsatsen til tross, dommerne var enstemmig om avgjørelsen, og bergenseren vant full fortjent.

Forsvarte sin fem tittelbelter

Bergenseren hadde aldri bokset profesjonelt i Russland før kveldens kamp, og satte alle sine fem tittelbelter på spill foran 20 000 russiske fans i Moskva.



NRKs bokseekspert Anders Werner Øfsti sa i utgangspunktet at Sagajdakovskaja hadde omtrent samme sjanse som en is i et barneselskap, og fikk rett. Den relativt ukjente russeren hadde sju proffseiere på like mange forsøk, men måtte gi tapt mot Brækhus som tok sin 34. strake proffseier.

«The First Lady» har ikke tapt en boksekamp på 13 år. Da som amatørbokser i nettopp Moskva, hvor hun tapte VM-finalen i 2005. Det var en revansjesugen Brækhus som slo fra seg i ringen lørdag kveld.