Fredag kveld rauk dei to i tottane på kvarandre då deg skulle vegast føre kampen.

– Eg skal slå hann rett ut, sa Fury ifølgje BBC.

Men Fury har vore gjennom mykje anna dei siste åra.

– Eg var deprimert og ville ikkje leve. Eg ville verkeleg døy.

Slik ordla Tyson Fury seg i ein kampanjevideo om mental helse, da han snakka om den verste perioden i sitt liv.

– Eg var ein feit gris, Eg drakk og tok narkotika på dagleg basis, sa han vidare.

HAR SLITE: Tyson Fury har vore open om psykiske lidingar og rusproblem. Foto: Reuters

Laurdag står mannen med kjælenamnet «Gypsy King» i bokseringen i ein av dei største kampane på 25 år.

Men det siste tiåret har Furys liv handla om langt meir alvorlege ting enn titlar.

– Vurderte sjølvmord

I 2015 var Fury kanskje den heitaste boksaren i verda, men etter å ha slått Vladimir Klitsjko i tittelkampen same år gjekk alt i feil retning.

Han har tidlegare fortalt om depresjon, avhengnad av alkohol og kokainmisbruk.

– Eg lei av depresjon opp til eit punkt der eg vurderte sjølvmord. Det var angst og alt. Du kunne ikkje komme lågare enn det eg var, fortalde Fury i videoen.

Omkampen med Klitsjko blei det aldri noko av.

Grunngivinga var først mangel på motivasjon og at han la på seg ekstremt mykje vekt.

Men det skulle bli verre.

I 2017 fekk han også diagnosen bipolar liding. Likevel tok han verdsmeistertittelen etter å ha stått to år utanfor ringen. I april 2022 stod han igjen på Wembley framfor over 90.000 boksefans.

BOKSEFEST: Tyson Fury jublar med dei tre belta sine etter å ha slått Dillian Whyte framfor 90.000 tilskodarar i 2022. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Vegen tilbake til toppen har blitt omtalt som eit av dei mest merkverdige comebacka i boksehistoria.

Sjølv ønsker han å bevise at alt er mogleg.

– Det er den viktigaste grunnen til at eg er tilbake. For å vise folk som lever i mørket at det er lys i enden av tunnelen. Viss eg kan gjere det, kan alle gjere det.

I Netflix-serien «At home with the Furys» har ein også fått eit innsyn i Furys familieliv med kona Paris og dei seks barna deira, etter at han la opp. Men perioden utanfor idretten blei kortvarig.

– Ver så snill, ikkje la nokon skyte meg

Natt til søndag står alle dei fire tungvektsbelta på spel i ein og same kamp for første gong sidan 1999, når Fury og ukrainske Oleksandr Usyk møtest i den saudiarabiske hovudstaden Riyadh.

– Eg tviler på at det er noko anna som skjer denne helga som er større på idrettsfronten, seier Anders Werner Øfsti, NRKs bokseekspert.

– Her er det altså to utan tap boksarar, som skal gjere opp om alle titlar. Det er svært, fortset han.

Historia til Usyk er heilt annan Furys. Han slutta seg til militæret etter at krigen i Ukraina braut ut og har vore ein av dei som har patruljert i gatene.

Sjølv har han prata om frykta han opplevde som soldat i Ukraina i 2022.

– Kvar einaste dag bad eg og spurde; ver så snill gud, ikkje la nokon prøve å drepe meg. Ver så snill, ikkje la nokon skyte meg. Og vêr så snill, ikkje få meg til å skyte ein annan person, fortalde Usyk i eit intervju i The Guardian i 2022.

EIN AV DEI STØRSTE: Oleksandr Usyk er ein av dei største boksarane i Ukraina. Foto: Reuters

– Han er veldig tydeleg på at han gjer dette for å få hjelpe folk i Ukraina. Han gjer det også for å skaffe pengar til elektrisitet og liknande. Kan han bidra der så ønske han å gjere det. Usyk boksar ikkje berre for Ukraina, men sjølvsagt også for seg sjølv, legg NRKs til bokseekspert.

Springskalle

Allereie fleire dagar før tittelkampen small det i Riyadh.

«Det er berre måndag ennå» sa John Fury, faren til Tyson Fury, til pressa rett etter å ha skapt overskrifter verda rundt måndag.

FAR SOM SON: Tyson Fury saman med far sin John Fury. Foto: AP

På det første medietreffet i forkant av kampen, rett framfor kamera, valde han å skalle ned Stanislav Stepchuk, eit medlem i teamet til ukrainske Usyk.

«Fury, Fury, Fury» og «Usyk, Usyk, Usyk» gjallet det mellom veggene da opptrinnet fann stad. Like etter rann blodet frå John Furys panne. Stepchuk fekk eit mindre kutt.

– Det er dårleg åtferd. Det er mi meining. Dårleg åtferd, sa Furys ukrainske motstandar Usyk om hendinga, ifølge Sky Sports.

Samtidig vil han legge hendinga bak seg og rette blikket mot kampen natt til søndag.

– Eg bryr meg ikkje om denne hendinga. Det er berre ein motivasjonsfaktor for laget mitt, sa han vidare til Sky Sports.