Borch rodde inn til OL-sølv - slått av gresk overraskelse

– Jeg var så sulten på dette gullet, men jeg vet ikke hvordan jeg kunne hentet et hundredel mer engang, sier Kjetil Borch til TV Norge.

Den norske 31-åringen viste at han mente alvor fra start på den 2000 meter lange distansen, og startet finalen raskere enn han har pleid. Han la seg fremst og tok en tidlig ledelse, men flere av konkurrentene hang på som slips.

Borch tok Norges første ro-medalje i dette mesterskapet, og han hadde også den siste sjansen. Foto: Lise Åserud / NTB

Midtveis tok grekeren Stefanos Ntouskos over ledelsen. Borch greide ikke å henge med på tempoet til grekeren på slutten, og Ntouskos tok dermed gullet, mens sølvet gikk til Borch. I mål var Borch 1,21 sekunder bak gullet.

Seieren til Ntouskos er en liten skrell, selv om han har vist styrke i OL. For to år siden ble 24-åringen bare nummer elleve i VM, og han har tatt steget fra lettvekt til tungvektsklassen.

– Det var en liten overraskelse for de fleste. Grekeren hadde nok fordel av at det var medvind og lettere føre. Med motvind hadde det vært annerledes, sier Sverre Nordberg, nestleder i Borchs roklubb, Horten roklubb.

– Jeg er imponert over arbeidet Kjetil gjør og resultatet. Sølv er kjempebra når jeg ser prestasjonen, sier Nordberg.

Borch klemmer vinneren Stefanos Ntousko. Foto: Heiko Junge / NTB

Damir Martin tok bronsemedaljen for Kroatia.

Ntouskos vant, i likhet med Borch, sin semifinale før finalen. Nordmannen forteller at han hadde lagt en taktikk nettopp med tanke på grekeren, for han spådde at han kunne gjøre det skarpt.

– Vi hadde laget en plan på det, men han var for sterk for det, sier Borch til TV Norge.

– Han stakk av på 1500. Jeg prøvde å ta ham igjen og satte opp en spurt siste to hundre, men jeg var ikke i nærheten.

Borch fortalte at han har hatt en krevende oppladning, med blant annet sykdom i nær familie og et samlivsbrudd.

– Kjetil er dyktig på å fokusere. De to ukene vi har hatt har her han levert hver time, roser trener Johan Flodin.

Borch vant alle de innledende heatene i OL, og var en av favorittene i finalen. Nordmannen spådde en jevn finale da han enkelt tok seg videre fra semifinalen. Han har en OL-medalje fra før, bronsen han tok i dobbeltsculler sammen med Olaf Tufte i 2016.

I singlesculler har han to VM-gull og ett EM-gull, og en OL-medalje i den øvelsen har vært Horten-roerens store mål.