For å sikre gullet trengte nemlig Molde flere poeng enn Bodø/Glimt – og lenge så det ut til å gå mot seriegull for moldenserne, da Sandefjord tok ledelsen på Aspmyra.

Men Glimt vartet opp med en svært effektiv snuoperasjon mot Sandefjord i Bodø, og det gjorde at seriemestertittelen ikke deles ut helt enda.

Det bekymrer likevel ikke Molde-treneren.

– Man ser det jo i tunnelåpningen borti der, må jo kunne si det. Så får vi være skikkelig på hverandre nå, sånn at vi ikke igjen tror at ting går av seg selv. Det gjør det aldri her i livet, sier Erling Moe til NRK.

For selv om Molde filleristet HamKam på hjemmebane, holdt det ikke til gull i seg selv.

Kaptein-dobbel

GLAD: Erling Moe (t.v.) var fornøyd etter 5-0-seieren. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Målene rant inn i HamKam-buret denne søndagen, og Moe var svært fornøyd med sine blåkledde menn – selv om det ikke ble gullfeiring akkurat denne kvelden.

– Vi har satt oss selv i en meget bra posisjon, sier Moe.

Molde står nå med 63 poeng. Dersom Glimt skal «stjele» gullet, må de vinne sine resterende kamper, mens Molde må tape alle sine.

– Hvis du spør meg, så skjer ikke det, sier Moe til det scenarioet.

– Vi går mot det som blir tidenes sesong. Med både cupgull og Europa-spill og så skal vi få dratt inn serien og. Det har aldri vært noe som har vært bedre. Så enkelt er det, sa han til Discovery.

Molde-spiller Ola Brynhildsen vil ikke si ordet «gull» helt enda.

– Nei, jeg kommer ikke til å si det før vi har fått det, sier Brynhildsen til NRK.

Ny rekord

Det var ingen andre enn kapteinen selv som åpnet målkontoen i Molde. Magnus Wolff Eikrem fikk servert av Kristian Eriksen og bøyde ballen opp i lengste.

Og da var scoringsfesten i gang.

DOBBEL: Eikrem slapp jubelen løs etter å ha sendt Molde i ledelsen tidlig i kampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Etter en klarering havnet ballen hos Mathias Løvik, som fikk lagt inn til Ola Brynhildsen på femmeteren. Derfra kunne Brynhildsen enkelt sette inn 2–0 på åpent mål.

Da det nærmet seg halvtimen spilt fyrte Eikrem av nok en gang, men skuddet gikk i stolpen. Heldigvis for Molde var Markus André Kaasa først på returen og økte ledelsen til 3–0 for hjemmelaget.

Like før pause tok Eikrem på seg målhatten igjen. HamKam-keeper Lars Jendal reddet først et skuddforsøk fra Eriksen, men returen havnet i beina til kapteinen som nokså enkelt satte sitt andre for dagen.

Ut i andreomgang var Molde noe tammere den første halvdelen, men målkrana var ikke skrudd helt igjen. Innbytter David Fofana stod helt alene på første stolpe, og headet inn hjørnesparket fra Etzaz Hussain.

Seieren er Moldes 12. på rad, noe som er ny rekord i Eliteserien.

Snudde etter pause

Litt lenger nord, på Aspmyra stadion, slet Bodø/Glimt lenge mot bunnlaget Sandefjord. Like før pause fikk de også en skikkelig kalddusj, da Quint Jansen sendte bortelaget i ledelsen.

Men Bodø-hodene hang ikke veldig lenge. Snaue ti minutter ut i andre omgang var Hugo Vetlesen på returen fra Sandefjord-keeper Storevik, og reduserte for hjemmelaget.

Så skulle det ikke ta mer enn fire minutter, før tidligere Sandefjord-spiller Brice Wembangomo scoret mot gamleklubben og snudde kampen for Glimt.

– Jeg husker det ikke engang. Jeg husker bare at jeg fikk ballen og så skyter jeg, sier en smilende Wembangomo til NRK.

Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino meldte seg også på. Først fant han en Ola Solbakken i boksen, som deretter var uselvisk og sendte ballen tilbake til toppscoreren. Dermed kunne Pellegrino enkelt sette inn sin 21. scoring for sesongen.

Snuoperasjonen ble komplett med nok en Vetlesen-scoring på tampen.