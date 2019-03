Bø overrasket med ny gulltaktikk: – Han tok oss på senga

– Han tok oss på senga med den taktikken, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

Johannes Thingnes Bø hadde 12 verdenscupseire før VM-sprinten og har vist en fantastisk form denne sesongen. Den lille formduppen under verdenscupen i USA skapte riktignok bekymring, men under VM-sprinten viste stryningen at han er tilbake.

– Det er godt å kunne innfri, sier han til NRK.

Men marginene var på hans side. 25-åringen greide såvidt å fylle på liggende skyting. Det tredje skuddet traff så vidt blink. Eller som NRKs ekspert Ola Lunde uttrykte det:

– Det var tidenes kanttreff!

Kanttreff på første liggende Du trenger javascript for å se video.

– Prøvde å holde igjen

På stående ble det imidlertid en strafferunde på Thingnes Bø. Men ingen går strafferunder så raskt som nordmannen. Johannes Thingnes Bø kunne derfor gå ut i ledelse foran franske Quentin Fillon Maillet, som hadde skutt feilfritt.

Det var imidlertid kun snakk om seks sekunder. Var det nok?

Quentin Fillon Maillet gikk fort på sisterunden og bak kom også sterke Alexander Loginov. Men Thingnes Bø hadde altså valgt en ny taktikk til lørdagens sprint.

Stryningen valgte å åpne relativt rolig og avsluttet i stedet overraskende sterkt. Han gikk dermed inn til ledelse og slo Loginov med 13,7 sekunder.

– Jeg føler det var en bra åpning. Jeg får treff på liggende, og etter det vet jeg at 50 prosent av jobben er gjort. Jeg prøvde å holde igjen litt på den andre runden, for å ha noe å kjøre på med på siste runden. Alle vet at jeg har trøblet litt på stående i det siste. Jeg måtte bare gå på, og ikke tenke for mye, forteller han om løpet.

Sølvet gikk til slutt til Loginov, mens Quentin Fillon Maillet sikret VM-bronsen. Erlend Bjøntegård ble nest beste nordmann med en 7.-plass.

Fourcade ute av medaljekampen

Storebror Tarjei Bø pådro seg to bom på stående og havnet til slutt på en litt skuffende 13.-plass.

– Johannes har gått styggfort som vanlig. Det er den mest fortjente gullmedaljen i skiskytingens historie. Han har vært uslåelig på sprint i år.

– Jeg hadde lyst til å gå litt «all in». Det lå bra an, men det ble en god gammeldags sprekk på siste, sier Bø.

Martin Fourcade er ikke i form for tiden og gikk i mål til en foreløpig 6.-plass, til tross for feilfri skyting.