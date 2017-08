Bø om Fourcades elleville hvilepuls: – Får håpe han er i live

Mandag la den franske skiskytterstjernen ut dette bildet på sosiale medier:

Foto: Skjermdump Instagram @martinfourcade

Bildet viser angivelig at Fourcade på det laveste når en hvilepuls på bare 25 slag i minuttet.

– Det første jeg tenkte var «Trener du ikke? Ligger du bare og sover?», sier Tarjei Bø til NRK med glimt i øyet.

Til sammenligning har nordmannen en hvilepuls på rundt 35, ifølge ham selv.

– Det er ganske lavt, men jeg er ikke i nærheten av det han (Fourcade) har. Jeg får håpe han er i live, han kan ikke komme så mye lavere enn det der før det blir farlig tror jeg, fleiper nordmannen.

Under Instagram-bildet spør den franske tennisspilleren Caroline Garcia om alt er bra med skiskytteren.

– Så langt er alt bra, svarer franskmannen etterfulgt av et smilefjes som ler.

TRENTE SAMMEN: Tarjei Bø trente litt sammen med Martin Fourcade da franskmannen bodde i Norge sommeren 2015. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

– Tror nesten ikke på det

Men NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid tror ikke franskmannen bare gjør dette for moro skyld.

– Dette er ment som et skremmeskudd. Han er i hvert fall ikke syk, overtrent eller i dårlig form for da hadde aldri hvilepulsen vært så lavt, sier Skjelbreid.

– Hvis jeg hadde vært konkurrenten hans hadde jeg tenkte at «her har jeg ikke mye slingringsmonn å gå på». Men pulsen er så lav at jeg nesten har problemer med å tro det er sant, legger hun til.

Men ifølge professor i treningsfysiologi, Jostein Hallén, er det mulig.

– Det er riktignok det laveste jeg har sett, men det er ikke umulig, sier Hallén til NRK.

VERDENS BESTE: Martin Fourcade har vunnet verdenscupen seks år på rad og er den største gullfavoritten før OL-sesongen starter. Foto: Martin Schutt / DPA

Arvelig

Selv om godt trente personer generelt har lav hvilepuls er ikke hvilepulsen alltid en god indikator på formen, ifølge Hallén.

– Mange tror hvilepuls er ensbetydende med hvor god form du er i, men en veldig stor del av hvilepulsen er arvelig bestemt.

Man kan altså ha lav hvilepuls selv om man ikke er i veldig god form.

– For å få så lav hvilepuls som Fourcade har, må du både være genetisk disponert for det og du må være godt trent. Men dette er helt i grenseland for hva som er sannsynlig å oppnå for en frisk person uten å gå på medisiner, sier Hallén.

Han er klar på at Fourcade aldri kunne hatt så lav puls hvis han ikke hadde vært i god form.

EKSPERT: Jostein Hallén er professor i treningsfysiologi ved Norges idrettshøgskole. Foto: Privat

Tarjei Bø er likevel ikke bekymret.

– Heldigvis har ikke hvilepulsen så mye å si. Selv om det (Fourcades hvilepuls) er imponerende blir jeg ikke mer bekymret enn jeg var fra før.

PS! Enkelt forklart har toppidrettsutøvere generelt lav hvilepuls fordi hjertet er så sterkt at det trenger færre slag enn hos utrente for å pumpe blodet rundt i kroppen.