– Folk blir jo lei av å høre på at vi skal slå ham og aldri gjør noe med det. Til slutt må vi gjøre noe med det. Vi jobber knallhardt hver neste dag for å klare det, sier Svendsen til NRK.

Skiskytteren er på plass under Blink-festivalen i Sandnes, der utøvere fra både inn- og utland er samlet til konkurranse på rulleski.

Svendsen er klar på at vinterens fremste mål er å få has på tilsynelatende uslåelige Martin Fourcade.

– Det er jo det vi jobber for. Vi har sagt at vi skal gjøre det lenge nå, og det er på tide at vi snart gjør det. Det må skje snart, og hvis det skjer i år, er det veldig artig. Men det er vanskelig å garantere noe, han trener sikkert bra, påpeker han.

USLÅELIG: Martin Fourcade. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skjøt fullt hus

Fredag var det fellesstart i Sandnes og Svendsen endte på en oppløftende andreplass. Han ble slått av Johannes Thingnes Bø med 12,3 sekunder.

Svendsen skjøt feilfritt på standplass, men klarte likevel ikke å holde Thingnes Bø bak seg.

Tarjei Bø hadde hele tolv bomskudd og endte helt sist med sin 12.-plass.

– Jeg fikk ned 20 av 20, og det er jeg veldig fornøyd med. Det har jeg aldri gjort her i Sandnes før.

– Ser lyst på det

Emil Hegle Svendsen er nå optimistisk med tanke på egen formutvikling og føler seg mye bedre enn på samme tid i fjor.

– Ja, absolutt. I fjor var det så mye trøbbel og dritt. Jeg stilte opp i Lysebotn opp, det har jeg ikke gjort på to år nå. Det var det ene målet, og det andre var å heve meg på skytebanen. Jeg føler at jeg er godt på vei, understreker Svendsen.

– Jeg ser veldig lyst på det. Jeg så egentlig veldig lyst på det etter fjorårssesongen. Den var helt grei med tanke på treningen jeg fikk gjort.

Frem mot sesongstart blir det ekstra fokus på hurtighet på skytebanen.

– Jeg må jobbe en del med tempoet, men jeg er godt i gang og det føles bra, sier han.

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde mener Svendsen så solid ut i fredagens konkurranse.

– Emil ser veldig bra og leverer fire soide serier. Men skal gutta ta Fourcade må de også gå betydelig fortere på ski, poengterer han.