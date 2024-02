Bø med Sverige-stikk etter privatflybruk – svenskane får refs av NRKs ekspert

– Eg tenker at det feil og at dei ikkje heng med i tida, seier NRKs skiskytingsekspert Synnøve Solemdal.

Ho reagerer på at det svenske skiskyttarlandslaget tok seg frå Östersund i Sverige til Brno i Tsjekkia med privatfly før VM.

Tidlegare på dagen hadde flyet reist frå Malmö til Östersund for å hente skiskyttarstjernene, ifølge flightradar24.com. Same kveld drog det heim til basen i Malmö frå Tsjekkia igjen.

Utrekningar frå klimaverktøyet Green Producers Tool viser at reisene til privatflyet slapp ut 57 tonn CO₂ denne dagen. Til samanlikning har det norske landslaget slept ut 40,0 tonn CO₂ gjennom sesongen fram til VM.

Altså mindre enn svenskane sitt privatfly gjorde 4. februar aleine. Med rutefly ville svenskane slept ut rundt 11,5 tonn på reisa til VM-byen. Det var slik Noregs landslag kom seg til Tsjekkia.

EKSPERT: Synnøve Solemdal følger VM i skiskyting tett for NRK.

– Eg meiner det er unødvendig med privatfly til Tsjekkia, og eg vil tru det er gode samband mellom Stockholm og Praha. Eg synest dei kan ta ein kikk på utsleppa sine og tenke kost/nytte, seier Solemdal.

For ordens skuld: 25 NRK-tilsette flyr t/r Oslo-Praha i forbindelse med VM. Det utgjer utslepp på om lag 12 tonn CO₂.

Forsvarar bruk av privatfly

Svenskane kan til ei viss grad forstå at nokon reagerer når dei kjem susande i privatfly. Men dei er samtidig svært takksame for at det svenske skiskyttarforbundet tar rekninga og sikrar mest mogleg komfortabel transport.

– Vi har tatt privatfly dei siste åra og lykkast i meisterskapa. Det er noko vi ønsker å halde fram med, seier Martin Ponsiluoma.

Og får støtte av lagkompis Sebastian Samuelsson.

– Vi begynte å gjere det under koronapandemien og innsåg kor bra det var.

SVENSK STJERNE: Sebastian Samuelsson er glad dei kan reise med privatfly. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Stikk mot Sveriges «ekstreme tiltak»

Privatflybruken til svensken står i sterk kontrast til haldningane det norske skiskyttarlandslaget har prøvd å fronte denne sesongen.

Tarjei Bø og co. ønsker å bidra positivt til klimakampen og avgrense eige klimaavtrykk. Derfor tok dei buss til sesongens først verdscuprenn i Östersund. Det same har dei gjort ved fleire andre høve når dei skal flytte seg frå ein europeisk vintersportsstad til eit anna.

Ved å gjere endringar har Skiskyttarforbundet spart 17,8 tonn CO₂ samanlikna med på same tidspunkt førre sesong.

NORSK STJERNE: Tarjei Bø kjem til VM full av sjølvtillit. Foto: NTB

Gjennom sesongen, frå november til februar, har dei totalt sett hatt fire flyturar – med rutefly. Bø meiner svenskane sin bruk av privatfly er eit desperat forsøk på å jamne ut forskjellane på skiskyttararenaen.

– «Sebbe» er jo veldig opptatt av å gjere ting rett, og kritiserer i aust og vest, så han får svare på det, gliser Bø og fortset:

– Sverige er her for å ta igjen oss og dei må gjere nokre ekstreme tiltak for å ta igjen Noreg.

– Vi tar ikkje privatfly berre for å vinne mot Noreg, men det er for å slå alle dei andre nasjonane òg, kontrar Elvira Öberg før onsdagens blanda stafett.

SØSTRER: Elvira (til venstre) og Hanna Öberg på veg til pressetreff før VMs opningsdistanse. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Tviler på svensk fordel

Sveriges utøvarar grunngir privatflybruken også med smittevern. For dei ville det vore krise å bli sjuk før VM, og dei meiner det forsvarer bruken av meir eksklusiv lufttransport.

– Det er noko vi vel fordi det er lettare å halde seg friske. Vi slepp å omgåast med så mange folk og får ei enklare reise. Eg er veldig takksam overfor forbundet, seier Elvira Öberg.

Men Solemdal kjøper ikkje argumentet.

– Det verkar berre som dei synest det er digg. Nå er vi i ein situasjon der ein skal prøve å kutte utslepp, da må ein starte med dei lågthengande fruktene, meiner ho.

– Viss vi tenker optimalisering for prestasjon, kor mykje kan dei tene på å ta privatfly?

– Det kan hende at du klarer å unngå noko sjukdom, men det trur eg du klarer med å ha på munnbind, ha med eigen matpakke og passe på handhygienen òg. Eg trur ikkje dei får noko fortrinn når det gjeld konkurransane, slår Solemdal fast.

– Vi er framleis miljøsvin

Berre på bussturen frå Oslo til Östersund tidleg i sesongen sparte Noreg miljøet for to tonn CO₂, ifølge utrekningar frå Skiskyttarforbundet. Det er det same som ein flytur tur/retur Miami for éin person.

– Det får dei stå for. Vi har gjort dei kutta så godt vi kan, seier Karoline Knotten om svenskane, men åtvarar samtidig Noreg om å bli for moralsk overlegne:

– Vi er framleis miljøsvin, seier ho.

Samuelsson håpar å skape balanse i eige klimarekneskap etter enda karriere.

– Det er ikkje bra for miljøet, men det blir ingen reiser til Thailand når eg blir pensjonist, seier han.

Elvira Öberg deler same oppfatning.

– Det er klart at det ikkje er det beste ein kan gjere. Vi hadde floge uansett og er ein større tropp, men det er ikkje heilt forsvarleg heller, seier ho om flyreisa til laget til VM.