– Vi har kansellert alt. Stadion har lidd som følge av været gjennom natten og vi har mistet mye snø. Det er mye jobb som gjenstår, forteller sportsdirektør i Det internasjonale skiskytterforbundet, Daniel Böhm.

For det er lite som minner om verdensmesterskap i vintersport i tsjekkiske Nove Mesto to dager før VM braker løs.

Gjennom tettgrodd skog snirkler det seg en stripe med bløt snø. Overalt ellers er det bart. Men det er ikke snømangel som er hovedproblemet for arrangøren av VM i skiskyting.

«På grunn av de dårlige værforholdene (spesielt vinden) har det blitt store skader på arenaen. Det er mye arbeid som må gjøres gjennom de neste dagene for å sikre brukbare forhold», skriver Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i en melding.

SKIT: Slik ser det ut ute i løypene, to dager før mesterskapet starter. Foto: Anders Boine Verstad / NRK SIKRER STADION: Reklameskilt har blåst over ende og standplass er stengt på grunn av vindforholdene. Foto: Anders Boine Verstad / NRK TIMBER!: Trær blir felt ute i løypa for å forbedre sikkerheten. For tre år siden var det så mye vind at løypemaster falt over løypa. Foto: Anders Boine Verstad / NRK BLAFRER: De kraftige vindkulene gikk også ut over velkomstbanneret på stadion. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Skilt har veltet, bannere blitt revet løs og i løypa ligger det mye avfall fra trærne rundt. I kulissene spekuleres det i om åpningsrennet flyttes fra onsdag til torsdag.

– Det er forferdelige forhold. Det har blåst voldsomt og snøen er kullsvart. Det er rett og slett ille å være her akkurat nå, beskriver NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde.

– Rett og slett farlig

Konsekvensene av det er at løypene og stadion stenges øyeblikkelig. Senere mandag skulle Norges landslag trene, men nå kanselleres økten.

Fornuftig, mener sportssjef i Norges skiskytterforbund Per Arne Botnan.

– Sånn som det var i natt og i dag morges, var det nok litt uforsvarlig. For de hadde mer enn nok med å rydde opp og holde orden på ting, sier han og fortsetter:

– Det hadde vært dumt for alle dersom det skulle skje en ulykke med at IBU åpnet opp og tok for store sjanser. Da kunne alt vært avlyst, så det er greit å være på den sikre siden nå i starten.

SPORTSSJEF: Per Arne Botnan. Foto: Frode Fjerdingstad

Nå jobbes det på spreng for å rydde opp i løypene og sikre at utøverne ikke får trær fallende over seg.

– Vi prøver å gjøre forebyggende arbeid i skogen, sier Böhm.

Lunde gikk ut i skogen rundt løypene for å studere forholdene på kloss hold.

– Det er rett og slett farlig slik det er nå. Vi ser flere trær som nesten er på tur til å ramle ned. Det er skummelt med tanke på skogen, så det er helt riktig å stenge her nå, sier han.

Foto: Henrik Myhr Nielsen. Du trenger javascript for å se video. Foto: Henrik Myhr Nielsen.

Snøreserver kan bli redningen

Da NRK ankom VM-byen søndag kveld, bøttet det ned det tsjekkiske landbygda. Det fortsatte gjennom natta. Under onsdagens åpningsrenn, blandet stafett, er det også meldt rikelig med regn.

I dag blåser det en frisk bris over VM-stadion, og vimpler og bannere står rett ut. Lignende vinkast er det også meldt onsdag.

– Her er det en kjempejobb å gjøre, det er en kjempeutfordring for arrangøren å få dette på plass, sier Lunde, som likevel har troen på at det blir renn onsdag.

IBU-TOPP: Daniel Böhm tror VM-starten går som planlagt. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

For selv om det er mye regn og syv varmegrader, har arrangøren rikelig med snø i bakhånd som skal sikre dugelige forhold under mesterskapet.

– Snøsålen er tykk nok og vi har 50 000 kubikkmeter med snø i reserve. Så snømengden er ikke et problem. Men det er mye arbeid som må gjøres for å sikre at vi får forholdene vi ønsker oss, sier Böhm.

Botnan lar seg ikke stresse av at de norske landslagsutøverne foreløpig ikke får teste VM-løypene.

– At vi ikke får gått på ski i dag er ikke verdens undergang. De kan jo jogge seg en tur. Og de kan sykle. Så de får nok rørt seg litt. Det handler mest om å få reisen ut av kroppen, sier han.