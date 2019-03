Bø irritert etter ny vraking

– Jeg ble jo litt irritert, for jeg hadde jo veldig lyst til å gå, naturligvis. Jeg synes jeg har hatt en bra sesong, og vist at jeg er en bra skiskytter, men det er Vetle også. Vi har et sterkt lag, så hadde jeg vært trener hadde jeg slitt selv, sier Tarjei Bø etter sin første treningsøkt i Østersund.

For Vetle Sjåstad Christiansens gode resultater under verdenscupen i Canmore og Soldier Hollow gir ham plass på mixed stafettlaget til torsdagens VM-åpning sammen med Johannes Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

– Det var en tøff avgjørelse, for jeg synes det er mye likt med Tarjei og Vetle, men Vetle gjorde en innsats ved å reise til USA og Canada, mens Tarjei ville gjøre det på sin måte. Det handler om å gi sjansen til de som gjør en innsats for å delta og vil gå alt, forklarer trener Siegfried Mazet.

Tok ut laget før EM

GOD FORM: Tarjei Bø gleder seg til å komme i gang med VM i Østersund. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Laget ble tatt ut før Bø tok tre medaljer i EM for en drøy uke siden.

– Tarjei ville ha plassen på bakgrunn av forrige sesong. I OL mistet han plassen til Emil, fordi han tok bronse på fellesstarten. Tarjei har alltid vært tredjemann, men det er en del av gamet, sier Mazet.

– Trenerne driver jo ikke med medfølelse når de tar ut laget. Jeg viste jo at jeg er i form i EM, og har egentlig aldri hatt så bra oppladning til et mesterskap som nå, men på en annen side må man sette en strek så man ikke får et uttaksjag hele tiden. Da er det ingen som får ro og fred til å forberede meg optimalt, mener Bø.

– Hadde vært snurt

Etter rennene i Antholz i Italia var fortsatt planen at brødrene Bø skulle stille på distansen, men så sikret Christiansen sin første verdenscupseier. Han er glad for muligheten, menn forstår lagkameratens skuffelse.

– Jeg hadde vært snurt jeg også om jeg hadde vært i hans posisjon og ikke fått gått mix'en. Jeg vet ikke om jeg er helt enig i uttaket, om det er lov å si, for jeg synes Tarjei er veldig flink i skiskyting, sier Christiansen og flirer.

PÅ PLASS: Norges lag utgjøres av Tarjei Bø (f.v.), Ingrid Landmark Tandrevold, Vetle Sjåstad Christiansen, Synnøve Solemdal, Lars Helge Birkeland, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland og Erlend Bjøntegaard. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bø sier han uansett ikke ville reist til USA selv om han hadde visst at mixed-plassen stod på spill.

– Jeg måtte gjøre det jeg mente var rett for å være i form til VM, så ser jeg nå at dette kanskje vippet meg ut, men jeg tror jeg stiller sterkere i medaljekampene på de andre distansene, sier han.