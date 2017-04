Blir dette Larviks siste storkamp?

For å ta seg videre i mesterligaen må de slå Budocnost Podgorica med over 14 mål, etter 20-34-tapet i Makedonia forrige uke.

Per dags dato virker det nærmest som en umulig oppgave for laget som har vært norsk håndballs stormakt siden 2001.

Som et bakteppe til kveldens kamp ligger nemlig en enda større utfordring foran laget fra Vestfold. En utfordring som gjør at man kan stille seg spørsmålet: Når blir neste gang vi ser Larvik spille en slik storkamp?

En uviss fremtid

BLIR I LARVIK: Thea Mørk. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Vi har jo havnet i en situasjon som har vært vanskelig over tid. Det er kanskje mange løse tråder, som er vanskelig å samle og komme seg videre fra. Vi har slitt en stund og det ser faktisk ikke så lyst ut, men vi gjør det beste ut av det per dags dato, men det er jo ikke så positivt, sier Larvik-spiller Thea Mørk til NRK.

Økonomiske problemer, spillere på utgående kontrakter og en uviss fremtid har nemlig vært stikkordene for klubben den siste sesongen.

Neste år står laget uten flere sentrale spillere som Marit Malm Frafjord og Amanda Kurtovic som forlater LHK til fordel for CSM Bucuresti. Tidligere har Sandra Toft Galsgaard og Sanna Solberg meldt overgang til danske Esbjerg, Vilde Johansen reiser til Bergen og Tertnes, Alma Hasanic Grizovic drar til Storhamar, mens både Gro og Anja Hammerseng-Edin legger opp.

– Avhengig av et lag som Larvik

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener det vil bli et tap for norsk håndball uten et Larvik som er med og kjemper i toppen ute i Europa.

LANDSLAGSSJEF: sier Hergeirsson Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Landslaget er avhengig av norske toppklubber som toner flagg og vil opp, og hevder seg i Europa. Larvik er en representant for det, og det har vært viktig. Jeg håper de vil fortsette med det selv om det er vanskelige tider. Det er også andre klubber etter Larvik som har ambisjoner i Europa. Det trenger norsk kvinnehåndball, sier Hergeirsson.

Et annet tegn på at vi står ovenfor et troneskifte i norsk håndball kom da Vipers, som første lag siden 1999, slo Larvik på hjemmebane i eliteserien. Sportssjef i Kristiansand-klubben, Peder Langfeldt, tror Larvik fremdeles vil være å se i toppen av norsk håndball, men at det nå vil bli jevnere.

– Larvik har vært et flaggskip, og vært banebrytende i forhold til klubbdrift. Det har vært bra for norsk håndball at de har vært så gode, noe å strekke seg etter, sier Langfeldt.

Den siste kvartfinalen spilles i Larvik 17.00!