– Jeg kommer ikke til å spille. Vi er sagt opp og forholder oss til kontrakten, bekrefter Larvik-kaptein Mari Molid til NRK.

Den tidligere landslagsspilleren er allerede klar for Molde-spill neste sesong, og er i likhet med resten av Larvik-spillerne sagt opp som følge av klubbens økonomiske problemer.

Til NRK opplyser Larvik at de ikke har full oversikt over situasjonen, og derfor ikke kan gi noe godt svar akkurat nå. I morgen avgjøres også det om klubben får lisens for neste sesong.

NRK vet at flere av spillerne følger Molids eksempel og ikke er tilgjengelig for videre Larvik-spill fra 1. mai.



Kontraktene varer ut april, og eventuelle semfinalekamper mot Vipers Kristiansand (onsdag 1. mai og fredag 3. mai) ville vært som dugnad å regne.

– Klubben har tatt valget for meg

– Egentlig føler jeg at det ikke er et valg jeg har tatt selv, men klubben som har sagt oss opp. Selvfølgelig er det trist å være ferdig nå, og det sikkert gøy å spille semifinalene i sluttspill, men det ville blitt helt feil, sier Molid.

NRK snakker med Molid når hun sitter i bilen på vei til hennes neste hjemby, Molde. For kun få dager siden slo Larvik ut Molde i sluttspillets kvartfinaler.

Den kampen blir nå den siste Larvik-kampen for flere av spillerne i klubben.



– Vi spillerne i Larvik ønsket å avslutte på en god og skikkelig måte, og det var deilig å vise at vi fortsatt er et godt håndballag, sier Molid om det å slå ut sin neste arbeidsgiver.

Nå må Larvik trolig stille med et helt nykomponert lag mot Vipers førstkommende onsdag bestående av jenter fra J18-laget, og muligens noen av klubbens veteraner.

Vipers-treneren: – Merkelig

– Jeg er spent på hvilket lag jeg skal forberede oss på, men vi får spille mot de som kommer, sier Vipers-trener OIe Gustav Gjekstad til NRK.

– Det er både synd og merkelig dersom de som har spilt til nå ikke spiller ut sesongen, men det er ikke noe vi skal bruke så mye energi på, legger han til.

Gjekstad var trener for Larvik i storshetstiden som nå ser ut til å være over for denne gang. Han synes at det er trist å se gamleklubben i den forfatningen den er nå.

Ole Gustav Gjekstad har hatt stor suksess med Vipers denne sesongen. Nå vet han ikke hvilke spillere laget hans vil møte i semifinalene mot gamleklubben Larvik. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Gjekstad svarer følgende når han hører at flere av klubbens veteraner kan bli spurt om å stille opp for klubben mot Vipers i semfinalene.



– Vi får forberede oss på Lene Rantala i mål, og Gro Hammerseng-Edin på midtback. Fordelen er at jeg at dem veldig godt, avslutter en spøkefull Gjekstad.

Gjekstad trente Larvik i to perioder fra 1998 til 2005 og fra 2011 til 2015, og vant serien, cupen og sluttspillet flere ganger. I tillegg vant han Mesterligaen med klubben i 2011.