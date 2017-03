Kurtovic og Malm Frafjord forlater Larvik

Det bekrefter den rumenske klubben på sin hjemmeside søndag kveld.

De to landslagsspillerne har skrevet under på toårskontrakter med den regjerende mesterligavinneren.

– Laget blir helt fantastisk neste år, så det var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, sier Amanda Kurtovic til NRK.

– Det betyr mye for meg. Jeg føler meg trygg sammen med Marit, og det er en trygghet å ha henne med ned dit, noe som i utgangspunktet kan være litt skummelt. Så jeg er veldig glad for at hun blir med meg. Og i stedet for å gruglede meg, så bare gleder jeg meg nå på grunn av det, fortsetter hun.

FORLATER LARVIK: Landslagsspiller Marit Malm Frafjord. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Marit Malm Frafjord skrev nylig under toårskontrakt med Larvik, men den hadde en opsjon på at hun kunne gå til utlandet om hun ønsket det.

Larvik har i lang tid slitt økonomisk, og har store problemer med å få stablet et lag på beina til neste sesong.

– Jeg ville ha noe nytt å motivere meg til. Jeg kan ikke vente med å slutte meg til laget neste sesong, sier Malm Frafjord til CSM Bucurestis hjemmeside.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Seriemestere

Søndag sikret duoen seriemesterskapet i Norge med Larvik.

Larvik vant 37–27 mor Sola, og ble seriemester i håndball for 13. gang på rad. Den suverene eneren i norsk kvinnehåndball vant sitt 19. mesterskap totalt.

Medaljene blir delt ut i Arena Larvik onsdag 29. mars når Larvik møter tabelltoer Vipers, som er på jakt etter sølvet i eliteserien.