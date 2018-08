Ble lam i søvne – i dag ble han norgesmester

Som 20-åring ble Lars Ivar Eilerås lam fra brystet og ned da han falt ut av 4. etasje på et pensjonat i Tsjekkia mens han gikk i søvne. Etter å ha levd et aktivt liv frem til ulykken var det uaktuelt å endre livsstilen, og løsningen ble rullestolrugby.

Torsdag fikk han endelig oppfylt drømmen om å bli norgesmester, sammen med laget Born To Run.

– Det er kjempestas, og jeg er kjempelettet, for det var litt nerver før kamp. Jeg liker å vinne, så da var det bare å gi gass, og vi klarte å løse oppgaven, sier Eilerås.

Rørt norgesmester

Det ble en svært jevn kamp i Randaberghallen mellom de to store rullestolrugbylagene i Norge. Born To Run ledet 12–11 over Skien-laget Wheels of Destruction til første pause, og halvveis var ledelsen oppe i åtte poeng. Til slutt vant Oslo-laget 63–47.

– Vi holdt oss til taktikken, og hang ikke med hodet da det bikka imot. Vi vant som et lag, sier Eilerås.

Den store poengplukkeren for Oslo-laget var Jaroslaw Fajfer.

– Det er ubeskrivelig. Det betyr veldig mye. Vi har jobbet hardt for dette, og vi vant. Det er helt fantastisk. Jeg klarer nesten ikke puste, jeg får klump i halsen, sa en rørt Fajfer til NRK etter triumfen.

– Han er en av de beste spillerne i Norge, skrøt Eilerås videre.

RØRT: Jaroslaw Fajfer var rørt etter at NM-gullet var sikret direkte på NRK 1. Foto: Skjermbilde / NRK 1

– Hadde høy puls

Born to Run og Wheels of Destruction møtte hverandre også tidligere på dagen i gruppespillet, men der valgte begge lag å spare flere spillere. I norgesserien i fjor tok Born to Run tittelen med ett fattig poeng foran Skien-laget – så det var en revansjelysten Skien-gjeng som stilte i Randaberg torsdag.

– Vi hadde mye nerver før kamp her, fordi vi visste det andre laget hadde mye å komme med, som de ikke viste når vi møtte de tidligere. Så vi hadde faktisk litt høy puls, men det er jo litt gøy før en NM-finale, sier Eilerås.

Spesielt de mange TV-kameraene i Randaberghallen påvirket 31-åringen.

– Det er så spesielt å spille på TV. Det var der de ekstra nervene kom. Det ble liksom ikke noen vanlig kamp, sier han.

– Det ble helt ekstraordinært.