Minst 40 nordmenn hjelper kinesere mot OL

Det er bare litt over to år til Kina skal arrangere vinter-OL i Beijing. For å kunne hevde seg på hjemmebane henter stormakten de beste trenerne fra de ulike idrettene - akkurat slik de hadde stor suksess med før sommer-OL for 11 år siden.

– Det er en ære å ha norske trenere. Vi samarbeider godt og jeg håper vi kan få til en god utvikling fremover, sier Liu Hao, lagleder i det kinesiske skiskytterforbundet.

BJØRNDALENS ELEVER: Disse kineserne har tidenes mestvinnende skiskytter, Ole Einar Bjørndalen, som trener og er strålende fornøyd med det. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

NRK møtte ham under den kinesiske landslagssamlingen på Lillehammer i september.

På det gamle OL-stadionet ble utøverne trent av selveste Ole Einar Bjørndalen som i høst ble lansert som ny kinesisk landslagstrener i skiskyting, noe Amnesty Norge kritiserte.

BJØRNDALEN PÅ TRENING: Kinas ferske landslagstrener, Ole Einar Bjørndalen, under samlingen på Lillehammer i september. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

Verdens mest folkerike nasjon har tradisjonelt vært fryktelig svak i vinteridrett, men ser nå til Norge for å bli bedre med ski på beina. Det er her de henter trenere til langrenn, skiskyting og hopp.

Flere steder i både Norge og utlandet trener nordmenn nå kinesere frem mot OL, flere av dem var selv en gang noen av våre største skistjerner.

ENESTE GULL: Wu Dajing tok Kinas eneste OL-gull i Pyeongchang i 2018. Det kom på hurtigløp på skøyter. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

En undersøkelse NRK har gjort viser at det nå er minst 40 nordmenn som enten jobber fulltid eller deltid med kinesiske utøvere (se faktaboks nederst i saken). Tallet er enda høyere om man tar med alle som bidrar i kortere perioder.

RULLESKI: Kineserne på Meråker prøvde rulleski for første gang da de kom til skolen i fjor høst. Foto: Meråker videregående skole

Det er til og med et statlig idrettssamarbeid mellom Norge og Kina. Enkelt sagt er det en avtale som gjør det lettere for norske aktører å samarbeide med kinesiske aktører (se faktaboks nederst i saken), fordi norsk og kinesisk idrett har samlet seg om en felles verdiplattform. Blant annet rundt antidopingarbeid.

Ifølge handlingsplanen i avtalen er hovedformålet «(...) å yte bistand til Kina i deres forberedelser med å arrangere vinter-OL på hjemmebane i 2022.»

Tilbake får Norge blant annet flere trenere med internasjonal erfaring, ifølge Norges idrettsforbund.

Hetland og Meråker

SPORTSSJEF: Tidligere landslagstrener Tor Arne Hetland er sportssjef for Kina-prosjektet til Meråker videregående skole. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Disse trenerne hjelper kinesere uten å være direkte ansatt av det kinesiske forbundet.

En av dem er Norges tidligere landslagstrener i langrenn Tor Arne Hetland.

– I norsk idrett er det ikke så mange trenerjobber å leve av, men dette er en mulighet til å kunne gjøre det å skaffe seg verdifull erfaring som trener for fremtiden. Det er nok motivasjonen til mange, sier Hetland som nå jobber for Meråker videregående skole.

TEST: Yin Lishu, en av utøverne i Meråker sitt Kina-prosjekt, testes av Rune Tjøsen Talsnes som dokumenterer utviklingen til utøverne. Legg merke til arket på veggen som viser hva som er målet; «Beijing 2022». Foto: Tor Arne Hetland / Meråker videregående skole

Skolen er blant aktørene som har et Kina-prosjekt og Hetland er ansatt som sportssjef for prosjektet. Med seg i teamet har han åtte andre norske trenere. Fra august og frem til 1. november reiser disse frem og tilbake til Kina, to stykker i to uker av gangen, for å trene de kinesiske utøverne. Noen av utøverne satser langrenn, andre skiskyting. I starten av november kommer så alle til Norge for en seks måneder lang samling på snø.

– Kineserne satser knallhardt mot OL på hjemmebane. Det er utstillingsvinduet til idrettsnasjonen Kina. De vil ha det aller aller beste, derfor søker de kompetanse i Norge på langrenn, skiskyting og hopp, sier Hetland.

BYSPRINTEN I MOSJØEN: To av de kinesiske utøverne som trenes av teamet til Tor Arne Hetland under Bysprinten i Mosjøen. Foto: Meråker videregående skole

Kristin Størmer Steira

På Lillehammer har selskapet NTG Kompetanse AS et lignende Kina-prosjekt.

I dette selskapet er tidligere langrennsløper Kristin Størmer Steira daglig leder.

Hun forteller at de har seks fulltidsansatte trenere og to på deltid. I tillegg til en sportsdirektør og to smørere/utstyrsansvarlige på heltid.

DAGLIG LEDER: Tidligere landslagsløper Kristin Størmer Steira tilrettelegger treningshverdagen til de kinesiske utøverne som trenes av NTG Kompetanse AS. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mangler hoppbakker

I tillegg har Norges Skiforbund sitt Kina-prosjekt der de samarbeider med det kinesiske forbundet om å utvikle skihoppere.

Det hele startet med at Kina forsøkte å hente tidligere kombinertsjef Kjetil Strandbråten som ren kinesisk landslagstrener i hopp.

– Men det innebar at jeg skulle flytte til Kina å jobbe der borte. Siden de ikke har hoppanlegg hadde jeg ikke veldig tro på det, sier Strandbråten.

INSPIRASJON: Skihopper Maren Lundby viser en gruppe kinesere teknikktrening. Foto: Norges skiforbund

Men Norges Skiforbund, hvor Strandbråten jobber, ville sjekke hvilke muligheter som lå i et samarbeid.

Det endte med at 22 kinesere kom til Norge i fjor høst. Nå er det åtte igjen og disse har flyttet til Øyer nord for Lillehammer hvor de trenes av et norsk team med Strandbråten som sportslig ansvarlig.

FORKLARER: Kjetil Strandbråten under innendørstrening med de kinesiske hopperne. Foto: EILIN SPOLÉN JUVA / NRK

I KINA: NRK var med Kjetil Strandbråten da han var i Kina for å finne talenter. Du trenger javascript for å se video. I KINA: NRK var med Kjetil Strandbråten da han var i Kina for å finne talenter.

Hadde aldri gått på ski

I motsetning til utøverne som Ole Einar Bjørndalen trener, er kineserne Meråker, NTG Kompetanse og skiforbundet jobber med amatører i vintersport, selv om de har bakgrunn fra andre idretter. Målet er likevel at de skal delta i Beijing-OL om bare drøyt to år.

– For ett år siden hadde ingen av dem gått på verken ski eller rulleski, men vi har fått beskjed om at de skal konkurrere i OL i 2022, sier Trond Evald Hansen, styreleder i NTG Kompetanse AS.

– Da de kom i fjor høst klarte de ikke en gang å stå ned unnarennet på timetersbakken, men nå hopper de i K80-bakken, sier Strandbråten om sine elever.

SE VIDEO: Se hvordan det gikk da de kinesiske utøverne, som er med i skiforbundets Kina-prosjekt, prøvde seg i en hoppbakke for første gang, høsten 2018. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Se hvordan det gikk da de kinesiske utøverne, som er med i skiforbundets Kina-prosjekt, prøvde seg i en hoppbakke for første gang, høsten 2018.

Vil sjekke mytene

Men det stopper ikke her.

Også på Trysil finner vi en tidligere norsk skistjerne som hjelper kinesere. Gjennom selskapet Trysil Consult AS er Anita Moen ansatt som hovedtrener for en gruppe utøvere. Med seg i teamet har hun datteren Karoline Moen Guidon og Torjus Børsheim.

TRENER: Tidligere skistjerne Anita Moen trener nå en gruppe kinesiske utøvere. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Både Anita Moen og Børsheim har vært i Kina i løpet av høsten.

– Det er spennende med et nytt land og jeg har hørt en del myter om Kina som jeg vil både avkrefte og bekrefte. Kina vil være en stormakt også i fremtiden så da er det ikke akkurat noen ulempe å ha vært innom landet og følt og sett på hvordan ting fungerer der, sier Børsheim og legger til:

– Når Kina først bestemmer seg for å gjøre noe blir det stort. Det er de opptatt av å vise oss også. Og så håper de at det skal komme noen som kan kjempe om heder og ære i OL.

Erfarne Kina-trenere

LANDSLAGSUTØVERE: Bernhard Rønning sammen med noen av de kinesiske landslagsløperne i langrenn. Foto: Privat

Samtidig finnes det flere nordmenn enn bare Bjørndalen som er direkte ansatt av Kina.

De to med lengst fartstid er Bernhard Rønning og Kristian Bjune Sveen. Begge langrennstrenere med ansvar for Kinas profesjonelle langrennsløpere.

– Jeg har kontrakt ut april 2022, forteller Rønning til NRK på telefon fra Jilin-provinsen.

Kristian Bjune Sveen har ansvaret for regionslaget som omfatter hele den gigantiske Xinjiang-provinsen nordvest i landet. Denne satsingen finansieres av selskapet Swix Kina.

ANSATT AV KINA: Kristian Bjune Sveen trente det kinesiske kvinnelaget under Tour de ski i fjor. Her er han sammen den kinesiske løperen Dinigeer Yilamuijang. Foto: Terje Pedersen

– Rønning og jeg samarbeider så de beste løperne får gå verdenscup uavhengig av hvilket lag de tilhører, forklarer Sveen som i høst blant annet har hatt med laget på en 70 dager lang samling på snø på New Zealand.

Sveen har også med seg to norske leger, en fysioterapeut og en smører på konsulentkontrakter i deler av sesongen.

I fjor hadde han løpere med i Tour de Ski, mens Rønnings bestemann nådde kvartfinalen på VM-sprinten i Seefeld.

I OL om to år kan disse få selskap av flere kinesere på start.

Takket være god norsk hjelp.

Nordmenn som hjelper kinesere mot OL Ekspandér faktaboks Kinesiske landslagstrenere: Ole Einar Bjørndalen (skiskyting)

Tobias Torgersen (skiskyting)

Erik Bartlett Kulstad (skiskyting)

Anders Bratli (skiskyting) Bernhard Rønning (langrenn)

Ole-Marius Bach (langrenn) Kristian Bjune Sveen (langrenn, ansvarlig for «landslaget avdeling vest» som er finansert av Swix Kina)

Tormod Gangsei (lege i teamet til Sveen, deltid/konsulent)

Hege Nymo (lege i teamet til Sveen, deltid/konsulent)

Thomas Valnes (fysiolog i teamet til Sveen, deltid/konsulent)

Erik Trøen (smører i teamet til Sveen, deltid/konsulent) NTG Kompetanse AS (langrenn og skiskyting): (Ønsker ikke oppgi navn på personer i støtteapparatet) Kristin Størmer Steira, daglig leder

Trener

Trener

Trener

Trener

Trener

Trener

Trener (60%)

Trener (50%)

En sportsdirektør

Smører/utstyrsansvarlig

Smører/utstyrsansvarlig Meråker videregående skole (langrenn og skiskyting): Tor Arne Hetland, sportssjef

Ada Ringen, trener

Lilli Marie Ofstad Myhre, trener

Anton Killi Ringen, hovedtrener langrenn

Martin Aune, trener

Syver Nygård, trener

Arild Askestad, hovedtrener skiskyting

Espen Løkholm, trener

Rune Tjøsen Talsnes (PhD-kandidat, forsker og dokumenterer utviklingen til utøverne) Norges Skiforbund (hopp): Clas Brede Bråthen, prosjekteier

Kjetil Strandbråten, sportslig ansvarlig

Tore Øvregård, prosjektleder

Erik Renmælmo, hopptrener

Håvard Bredesen, fysisk trener Trysil Consult AS (langrenn): Anita Moen, hovedtrener

Karoline Moen Guidon, trener

Torjus Børsheim, trener