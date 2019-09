Amnesty advarer Bjørndalen: – Kan bli brukt av Kina

Tidenes mestvinnende skiskytter skal lære bort gamle kunster til det kinesiske landslaget i forberedelsene til Beijing-OL i 2022. Bjørndalen får ansvar for både de kvinnelige og mannlige skiskytterne, mens kona, Darja Domratsjeva, skal bidra for kvinnenes lag. Menneskerettsorganisasjonen Amnesty håper Bjørndalen vet hva han går til.

– Når han tar en sånn jobb er han en del av et storpolitisk spill. Kinas myndigheter skal bruke OL for å underholde en befolkning som har mye å kritisere dem for. Han bør være bevisst på om han blir brukt til å dekke over at Kina bryter menneskerettigheter til høyre og venstre, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

– Det har vært en lang prosess. Det har vært mange forespørsler fra Kina over en lang periode. Det har vært en god dialog, sier Bjørndalen om Kina-jobben. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

NRK møtte Bjørndalen på Lillehammer torsdag ettermiddag. Han sier at først og fremst har fokus på idretten, ikke det politiske.

– Det er politikk i stort sett alt. Jeg forholder meg til idretten og at vi kan konkurrere fair play og like forhold. Det er OL om to og et halvt år, alle nasjoner satser knallhardt på det, også Kina, så jeg forholder meg til det, sier Bjørndalen.

Frykter at Bjørndalen blir brukt

Amnesty ser en enorm økning av undertrykkende land som bruker idretten for å skape et bedre bilde av seg selv.

– Idretten brukes ofte for å dekke over de mørke sidene ved samfunnet. Det skal være fotball-VM i Qatar, Russland hadde vinter-OL og sjeiker og prinser kjøper fotballag. Det er en del av et politisk prosjekt for å hvitvaske et begredelig menneskerettighetsrulleblad, fortsetter generalsekretær Egenæs.

Bjørndalen har allerede startet på veien mot Beijing med det kinesiske OL-laget. 45-åringen har vært flere ganger i Kina og er nå i Norge med laget.

Amnesty oppfordrer ikke til boikott av Kina, men opplever i økende grad at idretten ikke tar hensyn til at den er en stor del av politikken.

KRITISK: Generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenæs, mener idretten brukes for å dekke over brudd på menneskerettigheter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ole Einar Bjørndalen er en superstjerne, men kommer ikke til å ha innvirkning på kinesisk menneskerettighetspolitikk. Det man kan frykte er at kineserne ønsker å bruke han som ambassadør for at vi skal glemme de negative sidene av Kina.

Diskuterte med idrettsforbundet

Bjørndalen forteller at han har hatt dialog med kineserne i lang tid. Før han bestemte seg har han også diskutert dette med blant annet idrettsforbundet.

NIF har nemlig allerede et samarbeid med Kina før OL i Beijing i 2022.

– Det er et godt samarbeid allerede med utøvere. De (Kina) har investert mye i Norge, både på Lillehammer, Meråker og Trysil. De har gitt mye ressurser der, med tanke på bredden. Det er et godt samarbeid der, det forholder jeg meg til, sier Bjørndalen.

Bjørndalens Kina-jobb ble diskutert i Dagsnytt 18 torsdag: