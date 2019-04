Bjørndalen om Solberg: – En av de største

Femdobbel verdensmester Petter Solberg har nemlig kjørt sitt siste mesterskap i rally og rallycross.

Kompis og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen har fulgt karrieren tett, og han var den første til å gratulere Solberg onsdag morgen.

Bjørndalen, som også er født i 1974, la selv opp for ganske nøyaktig et år siden. Han har lenge latt seg inspirere av 44-åringen.

– Han har vært verdensledende i det han har holdt på med i så mange år, så det er trist at han legger opp, men den dagen måtte komme. Han er en av de største i Idretts-Norge, helt klart, sier Bjørndalen til NRK.

Trøblet med sykdom

I 20 år har den karismatiske østlendingen tatt oss med på oppturer og nedturer både på og utenfor rallybanen.

I september i fjor fortalte han om hvordan det var å leve med den til da ukjente sykdommen Sarkoidose.

En diagnose som nå har påvirket avgjørelsen om å gi seg.

– Det er helt klart en del av det. Det har faktisk vært en plan å gi seg fra i fjor, da jeg var veldig dårlig midt i sesongen. Jeg tenkte at skal du henge med i toppen, må du faktisk være 110 prosent i form, men så fullførte jeg den sesongen, sier Petter Solberg.

– Det er litt spesielt

Nå er Solberg og sønnen Oliver på guttetur på hytta for å mimre tilbake på en lang karriere. En karriere som har resultert i 23 enkeltseire i VM og fem verdensmestertitler. Han innrømmer at det er spesielt for dem begge at rallyeventyret nå tar slutt for den eldste av de to.

OLIVER OG PAPPA: Oliver følger pappas fotspor, han har allerede opplevd mye på rallybanen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg merker på han at det er litt spesielt, men jeg tror han har sin egen drøm og målsetting. Nå er det jeg som skal «backe» han som far, sier Solberg.

Oliver er nemlig i full sving med å føre arven videre. 17-åringen har allerede gjort seg bemerket som rallyfører, og Solberg har tidligere uttalt at han tror sønnen kan slå flere av hans egne rekorder.

– Veldig egoistisk

Den nypensjonerte rallykjøreren legger ikke skjul på at satsingen som toppidrettsutøver har kostet.

– Når jeg går inn for noe, er det sånn: Enten må du være med eller så er du ikke med. Veldig egoistisk, men det er en del av gamet. Men jeg har en bra familie rundt som «backer» opp, og vi har hatt mye gleder og mye tårer, sier Solberg.

Det er blant annet disse egenskapene som har fascinert Bjørndalen, som selv var kjent for alltid å være på jakt etter forbedringer.

– Petter går alltid «all in» når han driter i risikovurdering og kjører for å vinne. Han er jo verdensmester i to disipliner, så det er bare å gratulere med en fantastisk karriere, sier Bjørndalen.