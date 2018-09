Solberg har holdt sykdommen skjult i et år - trodde karrieren var over

I snart et år har Petter Solberg holdt på en hemmelighet.

Bare familie og venner har visst om hva som egentlig har foregått, i tillegg til en del av konkurrentene. De har nemlig lurt på hva som har skjedd med den ellers så sosiale Solberg, som gjennom hele karrieren har vært glad i å bli igjen etter konkurranser for å slå av en prat med de andre førerne.

Denne sesongen har ikke Solberg orket å være sosial.

Det hele startet da han i fjor hadde en ulykke under konkurransene i Latvia. Solberg krasjet stygt og ble innlagt på sykehus i Riga. Der ble hele kroppen hans undersøkt. Media trykket bilder av en forslått Solberg, og skrev om det brukne kragebeinet hans.

Men legene hadde funnet noe mer. På bilder av Solbergs lunger så de en brun flekk.

Trodde slappheten skyldtes alderen

– Etter ulykken hadde Petter veldig vondt, og det var først etter den vi merket at det var noe mer. Før det hadde vi egentlig ikke merket det, sier Pernilla Solberg, Petter Solbergs kone og teamsjef.

Hun hadde riktignok lagt merke til at mannen hadde vært litt slappere i tiden før ulykken.

– Jeg tenkte at det var alderen, sier hun og smiler.

Pernilla og Petter Solberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK møter ekteparet på verkstedet deres i Torsby. De har bestemt seg for å fortelle om sykdommen nå. Solberg har kjørt en sesong uten å fortelle offentlig hvor preget han i perioder egentlig har vært.

– Det er en del som har visst om det, men hadde jeg pratet mer om det hadde det kanskje gått utover sporten min. Nå har det gått ett år, og jeg har det mye bedre. Da kan jeg snakke mer om det, sier Solberg.

Etter at legene oppdaget den brune flekken ble det flere undersøkelser av Solberg. Etter litt frem og tilbake fikk han til slutt en diagnose: Sarkoidose.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er Sarkoidose «en sykdom som kan ramme mange organer, men først og fremst lungene. Knuteliknende betennelser finnes spredt. Opptil halvparten er uten symptomer, men noen vil trenge langvarig behandling med kortison».

Sover mellom heatene

For Solberg har sykdommen først og fremst gjort at han blir fort veldig sliten, og dernest har den gått utover synet. Dette er grunnen til at han har begynt å gå med briller.

– Synet er ganske bra nå. Det er litt sånn tåke, men det blir bedre utover dagen. Brillene hjelper veldig. Jeg får klarere og mer presisjon i synet, forklarer han.

Det merkverdige med det hele er at det utad ikke har vært mulig å se at noe har vært galt med rallycrossføreren. Solberg har levert en strålende sesong.

Det vises jo ikke på TV at han nå må gå rett til bussen og legge seg mellom hvert eneste heat.

– Jeg har unngått alt av intervjuer under løp og sånt. Da har jeg ligget i senga mellom heatene. Jeg har liksom ikke energi til noe. Det eneste jeg har fokusert på er kjøringa. Det har gått bra, kanskje ikke 110 prosent, men bra med tanke på situasjonen. Man har bare måttet ta noen valg, sier Solberg.

Han er kjent for å være proppfull av energi, men slik er det ikke lenger.

– Han er mye piggere enn han har vært, men han blir fortsatt veldig sliten. Det går opp og ned. På de dårligste dagene, og det er ofte i forbindelse med trening, da går han bare ut av bilen og rett inn i bussen og legger seg. Da må vi bare hente ham når han skal ut igjen, sier Pernilla Solberg.

Solbergs sønn Oliver er selv blitt en god sjåfør. Solberg har forsøkt så godt han har greid å følge ham på konkurranser gjennom sesongen. Foto: Carl Andreas Wold

Vurderte å gi seg

Solberg har vært usikker på om det egentlig er mulig å være rallycrossjåfør når man har det sånn. Spesielt etter VM-runden i svenske Höljes i juli var tvilen sterk - så sterk at Solberg trodde karrieren var over.

– Etter det løpet begynte vi å se etter andre sjåfører, for hvis det ble ett steg verre visste jeg at det ikke ville gå mer, forteller han.

Men det ble aldri nødvendig. I stedet for å bli verre, ble Solberg litt og litt bedre.

– Nå føler jeg meg veldig bra. Kanskje ikke 110 prosent, men det er ikke lenger aktuelt å se etter andre førere, sier han.

Kona roser mannen for hvordan han har løst den vanskelige situasjonen.

– Man burde tenke at dette går ikke, han er helt ferdig, men likevel har han gjort en helt fantastisk sesong. Det har vært helt enestående. Men jeg vet at han vil så mye mer, sier hun.

Solberg tror ikke han har kjørt nevneverdig dårligere til tross for sykdommen. - Jeg har rettet all fokus mot kjøringen, sier han. Foto: RODGER BOSCH / AFP

Vil kjøre minst én sesong til

Nå tror Solberg at han har funnet ut hva som må til for å holde sykdommen i sjakk, i tillegg til medisinen han har fått av legene som jevnlig følger ham opp.

– Alt kan hjelpe. Det er mye med kosthold, og å finne balansen med ro og søvn, det siste mye mer enn før, sier han, og legger til:

– Jeg har lest alt om sykdommen på mange språk, og prøvd å lære. Jeg har prøvd å gjøre det helt etter boka, og det føler jeg har hjulpet. Det er helt fantastisk å ha funnet ut av det, for ting endrer seg drastisk for meg nå, energi-nivået og alt.

Sykdommen har ikke endret noe på motivasjonen til den norske veteranen. Han ser fortsatt for seg å kjøre minst én sesong til. Og det er ingen tvil om at han fortsatt holder nivået, sykdommen til tross.

Solberg ligger nemlig foreløpig på tredjeplass i VM-sammendraget, bak lederen Johan Kristoffersen og norske Andreas Bakkerud.

Snart skal førerne tilbake til Riga for å kjøre VM-runder, samme sted som Solberg hadde ulykken som førte til at han oppdaget sykdommen. Siste runde er i Cape Town i slutten av november.

Solberg-teamet er trygge på at det kan ende med en topp-plassering til slutt, også i år.

– Han har litt igjen til sitt aller beste nivå. Men om du sammenligner med før i år, så er han på det beste han har vært hele året, sier Pernilla Solberg.