Har kjørt sitt siste VM

Petter Solberg avslutter VM-karrieren etter 20 år og 251 VM-løp. Fjorårets VM i rallycross, der han sammen med Johan Kristoffersson sikret VM-tittelen for team for annet år på rad, ble dermed det siste verdensmesterskapet nordmannen gjennomførte. Petter Solberg er eneste fører noensinne med individuelle VM-titler i to forskjellige bilsportdisipliner (rally og rallycross).