– Vi traff en stein eller et hull som slo i stykker felgen. Hele felgen ble faktisk borte. Da vi skulle stoppe og kjøre til siden 50 meter lenger ned, så hadde vi ikke noe styring eller brems. Da satte vi oss fast, sier Oliver Solberg til NRK.

– Den verst tenkelige starten på VM-karrieren?

– Ja, det er jo det. Men nå vet vi hvor vanskelig dette løpet er. Det er bare å lære så mye som mulig, sier han.

Problemer helt fra start

Problemene for Oliver Solberg startet allerede på åpningsetappen av Rally Wales torsdag.

Han mistet nesten all sikt da han kjørte gjennom en vanndam og frontruta ble dekket av dugg.

– Jeg klarte ikke å se noen ting, så jeg tapte mye tid, skrev Solberg junior på Twitter torsdag.

Pappa så sønnen i grøfta

Før konkurransen var dette annonsert som den ultimate duellen mellom far og sønn Solberg. Det var nettopp i Rally Wales Petter Solberg kjørte sine beste løp da Oliver var et barn, og det var her han ble kronet til verdensmester i 2003.

I år gjør Petter et lite comeback og kjører sitt siste VM-rally for å møte Oliver, som nå kjører sitt første VM-rally.

Fredag formiddag kom Petter kjørende i bilen rett bak Oliver på de britiske grusveiene. Han registrerte at sønnen hadde fått problemer. Han skriver på Twitter at det preget ham å se sønnen slite.

– Det var vanskelig å konsentrere seg etter å ha sett Oliver stå i veikanten med tekniske problemer. Ergelig, men sånn er rally, skriver han.

Da Oliver Solberg møtte NRK, hadde han pratet med faren på telefon.

– Jeg tror han var veldig lei seg da han kjørte forbi, men han sa det var uflaks og at det ikke var så mye å få gjort med det. Men jeg hørte på stemmen hans at han var lei seg, sier sønnen.

TRØBBEL: Oliver og Petter Solberg konkurrerer mot hverandre i Rally-VM for første gang. Det er pappa som har kommet best ut av familieduellen, mens Oliver måtte bryte løpet fredag. Foto: Timo Anis / Timo Anis Photography OÜ (www.t

Får lang tidsstraff

Oliver Solberg kjører ikke mer fredag, men er trolig tilbake bak rattet igjen lørdag morgen. Han får da syv minutter tidsstraff for hver av de ni fartsprøvene han mister på fredag.

Mamma Pernilla Solberg sier at sønnen må lære av uhellet.

– Man kan ikke få en verre start, det er maksimal uflaks. Det er enormt surt for ham, men han må forsøke å glemme dette og starte på nytt i morgen. Han er her for å lære å kjøre VM og nå har han startet med det på den harde måten. Det er god trening, sier hun.

Mamma Pernilla Solberg sier at sønnen har lært hva VM handler om på den harde måten. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Petter Solberg fullførte som den fjerde raskeste i WRC2-klassen på både den andre og tredje fartsprøven.

På den fjerde ble han nummer to, mens prøve nummer fem ble stoppet som følge av at for mange tilskuere hadde plassert seg i farlige posisjoner i løypa.

WRC2-klassen ledes av franske Pierre-Louis Loubet. Norske Ole-Christian Veiby innledet dagen sterkt, men måtte bryte på fartsprøve nummer to. Dermed følger Petter Solberg nærmest ledende Loubet etter halvkjørt dag. Han har 23,3 sekunder opp til mannen i tet.