Bjørgens søknad avslått – får ikke gå Marcialonga

Det var i mai Bjørgen (40) varslet sitt comeback som langrennsløper. På Aukland-brødrenes lag skulle tidenes vinterolympier satse på langløp denne vinteren.

Planen var at hun skulle gå både Marcialonga og Vasaloppet. Hun åpnet også for å gå en distanse under ski-NM i Trondheim, som finner sted neste helg.

Men i november fortalte hun NRK om et uventet problem: Bjørgen hadde glemt å melde seg inn i meldepliktssystemet ADAMS. Det er et verktøy som benyttes i antidopingarbeidet, der utøverne oppgir hvor de befinner seg til enhver tid.

For å få gå renn med såkalt FIS-status, må Bjørgen ha vært innrullert i dette systemet i seks måneder. Dermed er hun ikke konkurranseklar før 28. februar.

Bjørgen håpet imidlertid å få redusert perioden til fem måneder for å kunne delta i Marcialonga 31. januar, og søkte om unntak. Det har hun ikke fått innvilget.

Søknaden avslått

– Søknaden ble avslått, bekrefter teamsjef Jørgen Aukland overfor NRK.

Det hjelper heller ikke at arrangørene i det italienske storløpet har vært veldig interessert i å få Bjørgen på start.

– Vi må respektere reglene og burde ha tenkt på dette mye tidligere, erkjenner han.

Konsekvensen er at Bjørgen ikke får gått en eneste konkurranse før sesongens hovedmål Vasaloppet, som arrangeres 7. mars. Aukland legger ikke skjul på at det er en strek i regningen.

– Ideelt sett burde hun gått Marcialonga for å venne seg til denne konkurranseformen. Hun er ikke favoritt i Vasaloppet nå, konstaterer han.

Plan B er allerede iverksatt.

– Jeg må rett og slett være Bjørgens konkurrent i konkurranselike treningsøkter i forkant. Heldigvis er det fine områder i Lommedalen hvor vi får gjort det, sier Jørgen Aukland.

IMPONERER: Marit Bjørgen har vært knallsterk på trening. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Må ha taktomslag

Han er spent på hva lagets største profil nå kan få til i sin konkurransedebut i langløp, ikke minst fordi startordningen i Vasaloppet er endret. I år starter kvinnene 20 minutter før mennene, noe som kan endre løpets dramaturgi vesentlig.

– Tidligere har det for kvinnene handlet om å finne gode herrerygger og lange tog. Nå blir kvinnene sannsynligvis tatt igjen av de beste herrene når det er igjen ei mil eller to av løpet, og da gjelder det å ha et taktomslag, sier Aukland.

Som NRK har omtalt ved flere anledninger, har Bjørgen hatt bemerkelsesverdig framgang og imponert stort på trening gjennom høsten og vinteren.

– Hun har imponert med holdning og vilje til å utvikle seg. Det vi ikke vet, er om hun har dette taktomslaget som trengs etter tre timer med staking, sier Jørgen Aukland.