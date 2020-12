– Jeg visste ikke at Johaug skulle være med. Jeg fikk en film på morgenen her, da satte jeg kaffen i vrangstrupen og tenkte «farsken, dette blir en ordentlig fight». Dette får man høre. Jeg lurte på hvorfor jeg driver med dette her, sier Bjørgen.

Torsdag denne uken ankommer den tidligere langrenndronningen et lokale øst i Oslo. Bjørgen har forberedt seg på å gjennomføre en knalltøff test. Hennes eget langløpslag – med brødrene Aukland i spissen – har designet en knallhard utfordring til utøverne sine.

5000 meter i motbakke på løpemølle, samme distanse på stakemaskin og som avsluttes med to kilometer roing. Ingen pause mellom øvelsene.

Marit Bjørgen overrasker Therese Johaug

– Trodde jeg var ferdig med dette her

Men at Johaug skulle finne på å stille kom som en overraskelse. Og gjorde Bjørgen bekymret. Dette hadde hun ikke forventet og skur plutselig prestisjen opp enda et hakk.

Da Johaug fikk høre at hennes gode venninne faktisk har forsøkt seg på deler av testen tidligere, hagler de fleipete beskyldningene om «tjuvtrening».

Mens Johaug forlater treningsrommet titter Bjørgen bort på resultattavlen i treningsrommet og ser lagvenninnens tider. De er imponerende.

– Jeg trodde jeg var ferdig med dette her, sier den 40 år gamle tobarnsmoren og flirer godt.

Har imponert voldsomt

Men Bjørgen imponerer også. Hun gir absolutt alt.

UTKJØRT: Marit Bjørgen, her etter endt test på like under en time. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Hun er sjanseløs mot Johaug på løpingen. Men hun får stadig oppdateringer fra teamsjef Jørgen Aukland på at hun ligger foran Johaug i de to andre øvelsene. Til slutt slår Bjørgen henne i både stake- og romaskinen.

Etter en snau time med makspuls synker hun utslitt sammen på gulvet.

– Imponerende, sier Aukland.

– Og det hun har vist når hun er med på samlinger, den holdningen og gutsen hun har, det fokuset på utvikling og ønsket om å bli bedre, det har imponert meg voldsomt.

Bjørgen mot Johaug i testkonkurranse: Ekspandér faktaboks Therese Johaug: 5 kilometer løping: 22 minutter og 13 sekunder.

5 kilometer stakemaskin: 20 minutter og 35 sekunder.

2 kilometer romaskin: 8 minutter og 22 sekunder.

Sluttid: 51 minutter og 23 sekunder.

Marit Bjørgen: 5 kilometer løping: 26 minutter og 25 sekunder.

5 kilometer stakemaskin: 19 minutter og 45 sekunder.

2 kilometer romaskin: 7 minutter og 7 sekunder.

Sluttid: 53 minutter og 48 sekunder.

Skal gi Johaug stikk

Hovedpersonen selv mener testen er noe av det tøffeste hun har vært med på. Spesielt det å gå fra løping og rett på stakemaskin er brutalt, slår hun fast.

– Og jeg visste at jeg ikke hadde noe å stille opp med mot Therese på løpingen. Men de to andre... Da har jeg noe å terge henne med. Det viser at det går an å ha to forskjellige kroppsfasonger og styrker når man går langrenn, mener hun, og skal la venninnen få gjennomgå på meldinger:

– Jeg skal gi henne noen stikk. Hun har litt å gå på stakemessig. Jeg terger henne nå slik at hun stiller i Vasaloppet. Hun kommer kanskje rett fra VM i Oberstdorf og til Vasaløppet for å slå meg.

Tidligere har oppfordringen gått motsatt vei. For bare et par uker siden sa Johaug til NRK at hun håpet å få med Bjørgen på stafettlaget i VM, men det avfeide Bjørgen som helt uaktuelt.

Toner ned vinnersjansene

Bjørgen ler godt. 10-15 treningstimer i uken i en lengre periode har definitivt gitt resultater. Hun forstår også at bildene av henne er nødt til å gi de som ønsker henne tilbake til verdenscup og kanskje VM vann på mølla.

TETT OPPFØLGING: Teamsjef for langløpslaget Ragde, Jørgen Aukland, gir Bjørgen oppdateringer på hvordan hun ligger an sammenlignet med Johaug. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Hun liker at det kan inspirere andre. Men hun lar verdenscup være opp til «de unge». Hun står bom fast på at hun skal gå langløp.

For akkurat nå er det ni mil i Vasaloppet mars 2021 som gjelder.

– Jeg vet ikke om jeg har noe å stille opp mot Britta Johansson Norgren og Lina Korsgren (to av Sveriges beste i langløp).De har gått styggfort og staket lenge. Jeg prøver så godt jeg kan, sier Bjørgen.

– Hun er på god vei, men ikke favoritt. Hun gjør det hun kan utifra hennes rammer og ved hjelp av hodet hennes, så kan det gå helt til topps, sier Jørgen Aukland.