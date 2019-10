Bjørgen om konkurranse-comeback: – Har det litt i bakhodet

– Det frister jo litt. Det kribler litt i beina.

Marit Bjørgen er hentet inn for å presentere den nye Ski Tour, som går fra Sverige til Norge i løpet av 10 dager i februar. Med «startnummer» på brystet kommer også smilet frem.

– Det å få muligheten til å gå en tour på hjemmebane hadde vært gøy, men tiden er nok forbi, sier hun til NRK.

Men tanken på å gjøre et comeback med ski på beina, den har vært der flere ganger. Langløp er for eksempel noe som kunne vært interessant for skidronninga, som la opp i april i fjor.

– Jeg har det jo litt i bakhodet, men så går det plutselig en uke hvor det er dårlig med trening og jeg tenker at det kan jeg bare glemme, sier Bjørgen og ler.

Vraket NM-planer

I mars ble hun mamma for andre gang, og det er med andre ord ikke like mye tid til trening som hun kanskje skulle ønske.

– Akkurat nå er fokuset å være mamma og det blir prioritert. Man setter seg selv helt sist, og da blir det fort noen uker med dårlig trening. Kanskje bare to ganger i uka hvis det er mange andre ting som skjer, forteller 39-åringen.

NYTT LIV: Marit Bjørgen sammen med sønnen Marius under Oslo skishow i sommer. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Jeg var litt inne på NM i vinter da jeg gikk en del på ski. Det føltes bra og det var godt å gå på ski, så tenkte jeg at kanskje jeg skal hive meg på NM i Drammen (til vinteren journ.anm.). Men etter at jeg fikk den minste har jeg slått det fra meg. Jeg utelukker det vel egentlig nå, legger hun til.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland tror man igjen vil se Bjørgen med startnummer på brystet – men ikke som toppidrettsutøver.

– Jeg tror nok vi får se Marit konkurrere, men ikke i satsende form. Vi bør hylle Marit for det hun har gjort, men jeg vil gjerne se henne som trener for unge langrennstalenter i fremtiden, oppfordrer Aukland.

Heier på friidretts-Johaug

IMPONERER: Therese Johaug har tatt to NM-gull i friidrett i år. Foto: Tore Meek / NTB

Enn så lenge bruker Bjørgen i stedet noe av fritiden på å heie fra sidelinjen. Forrige helg var hun blant annet på plass i Frognerparken da Therese Johaug suste inn til NM-gull i terrengløp. Hun beskriver det venninnen gjør som fantastisk.

– Vi vet jo kapasiteten hennes, men å springe så bra er imponerende. Det blir artig å følge henne til vinteren også, sier Bjørgen.

Friidrettsprestasjonene har også ført til at flere har snakket om langrennsløperen som en kandidat til prestisjetunge Egebergs Ærespris. Bjørgen støtter ikke dem som mener at Johaugs dopingdom bør forhindre henne i å motta den.

– Hun er et godt forbilde. Hun har en dopingsak bak seg, men det er en litt annen dopingsak. Det er ikke bevisst. Det har vært et uhell for Therese, så jeg mener hun fortjener den, slår Bjørgen fast.