Johaug: – 50–50 for at eg deltek i friidretts-EM neste år

– Ja, eg har lyst til å springe 10.000 meter i EM neste år, sa Johaug. Ho blei noregsmeister på distansen tidlegare i år, då også utklassa ho alle konkurrentane.

– Dette gav meirsmak, sa ho.

Johaug tok tidleg teten og berre auka etter kvart. I mål var ho 28 sekund framfor fjorårsvinnar Sigrid Jervell Våg. Maria Sagnes Wågan tok bronsen.

– Eg var ute og sprang løypa i går. Då var det glatt mange stader, men i dag var det fint.

Johaug var glad og godt nøgd etter løpet.

– Nesten Kollen-stemning

– Det var moro å springe her med så mykje folk og så mykje trykk langs løypa. Med flott ver i tillegg var det også nesten som i Kollen, sa Johaug.

Ho var klar favoritt, men vedgjekk at ho likevel var nervøs før start.

Ho har lyst til å satse meir på å sprineg, men ikkje så mykje at det går ut over skiløpinga. Allereie etter NM på Hamar i august sa ho at 10.000-meteren i EM neste år freistar.

– Eg vil meir enn gjerne vil vere med i EM neste år, men berre dersom eg er i god nok form. Slik det ser ut no, er sjansen 50-50 for det. Dessutan har eg aldri vore i Paris, ser ho.

Men i terrengløp-VM i desember skal ho ikkje starte. For då er langrennssesongen i gang.