7. april opplyste kulturminister Abid Raja at alle idrettsarrangementer i Norge var avlyst fram til 15. juni, som følge av smitteverntiltakene mot koronapandemien. Det var nedslående nyheter for Bislett Games, som er terminfestet 11. juni.

På en pressekonferanse torsdag bekreftet Bislett-sjef Steinar Hoen at det likevel blir Bislett Games 11. juni.

– Dette er «Impossible Games». Som navnet sier: Dette var umulig, men vi gjorde det likevel, sier Hoen.

Tomme tribuner

I og med at arrangementet må forholde seg til gjeldende tiltak, blir det ikke et normalt friidrettsstevne.

Blant annet vil det være umulig å ha publikum inne på arenaer.

– Siden arrangementet må gå for tomme tribuner, vil publikum være hjemme i stuene i de tusen hjem. NRK vil vise «Impossible Games» direkte, opplyser Hoen.

Også selve konkurranseformatene vil være annerledes enn normalt, og det vil være adskillig færre deltakere enn det vanligvis er i Bislett Games.

Verdensrekordforsøk

Men de største norske stjernene, med brødrene Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal, vil være på startstrek.

I fjor satte Karsten Warholm europeisk rekord på 400 meter hekk under Bislett Games. I årets stevne skal han gå for verdensrekorden på 300 meter, meldte Bislett-general Steinar Hoen på torsdagens pressekonferanse.

Forsøket gjøres i et sololøp; han skal løpe helt alene.

Hvilken distanse (eller distanser) brødrene Ingebrigtsen løper, er foreløpig ikke endelig avklart.

Karoline Bjerkeli Grøvdal skal løpe for norsk rekord på 3000 meter. Det gjør hun alene, men med et lys foran seg i løpebanen som til enhver til viser hvordan hun ligger an sammenlignet med gjeldende norgesrekord på 8.31,75 – satt av Grete Waitz så langt tilbake som 17. juli 1979. Grøvdals bestenotering på distansen er 8.37,58.

Verdensrekordholder i stavduell

Men det kommer også utenlandske stjerner til Bislett. Den største av dem er svenskamerikanske Mondo Duplantis, som allerede har satt to verdensrekorder i stavsprang i år. Gjeldende verdensrekord på 6,15 satte han i Glasgow 15. februar.

Han skal konkurrere mot det norske stavhåpet Sondre Guttormsen. Når den ene av dem hopper, legges en presenning på madrassen, for å unngå smitte.

I tillegg utfordres de av den franske veteranen Renaud Lavillenie, som skal hoppe i sin egen hage.

Fra Sverige kommer også verdens beste diskoskaster i fjor, Daniel Ståhl, for å konkurrere mot Ola Stunes Isene. Isene etablerte seg i verdenstoppen forrige sesong, og 14. april la han ut en video på instagram av at han satte ny personlig rekord på trening med 67,80. Hans offisielle personlige rekord er 67,78.