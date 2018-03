Besseberg gir seg som IBU-president

– Planen er at jeg ikke stiller som kandidat igjen, sier Anders Besseberg til NRK.

Besseberg har vært president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) siden 1992. En ny president skal velges på IBU-kongressen i september, men der kommer altså ikke Besseberg til å stille til gjenvalg.

Nordmannen sier til NRK at han allerede har informert både det norske og det internasjonale skiskytterforbundet om avgjørelsen.

Han legger likevel til ett forbehold:

– Det er at vi får på plass en dyktig etterfølger. Jeg jobber med det nå, sier han.

Anders Besseberg Ekspandér faktaboks Tdiligere skiskytter og nå president i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) Født 25. februar 1946 Tidligere landslagsløpper i skiskyting, landslagstrener fra 1976 til 1980 Visepresident i IBU 1988-1992, president siden 1992

Maktkamp mot Tikhonov

72-åringen har flere ganger tidligere sagt at han ikke vil fortsette, men likevel blitt overtalt. Senest i 2014. Da for å forhindre at den gamle russiske skiskytteren Alexander Tikhonov skulle komme til makten.

Tikhonov har flere ganger forsøkt å vippe Besseberg ned fra tronen, men nordmannen har ikke villet gi seg så lenge det har vært en reell mulighet for at russeren skulle overta sjefsstilling.

Kritikk

Besseberg og IBU har denne sesongen fått kritikk for at de lar russiske Tjumen få beholde verdenscupavslutningen selv om Russland ikke har et godkjent antidopingbyrå.

Den amerikanske verdensmesteren Lowell Bailey har gått hardt ut mot Besseberg og IBU-styret og sagt at «vi mister troen på IBUs evne og vilje til å forsvare rene utøvere».