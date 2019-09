Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– De (Kosovo) var veldig naive i 1.-omgang. Men ser man på hvordan de har spilt, er muligheten for EM absolutt der, sier Veton Berisha til NRK.

Brann-spilleren fikk se sin ett år eldre bror ryste gigantene allerede etter ett minutt.

Kosovo utnyttet nemlig en fryktelig miss av England-forsvarer Michael Keane. Alene med keeper Jordan Pickford satte Berisha enkelt inn 1-0 til voldsom jubel fra bortefansen.

Det tok imidertid bare noen minutter før Kosovo kom ned på jorda – med et brak. Raheem Sterling, Harry Kane, et klønete selvmål og to ganger Jordan Sancho sørget for hele 5-1 til pause.

– Blir forbannet

Men om de første 45 minuttene var innholdsrike i Southampton, ble det ikke mindre fartsfylt etter pause. Kun fire minutter var spilt da Berisha satte inn sitt andre mål for dagen etter å ha utnyttet en ny miss fra England-forsvaret.

– Det er helt nydelig. Særlig med tanke på at han har vært skadet. Han har jo bare vært frisk i en måned, sier Berisha om broren.

Enda mer liv ble det blant den tilreisende fansen da Vedat Muriqi reduserte til 3-5 på straffe rett etterpå.

Valon Berisha, som har vært straffetaker for Kosovo, var tydelig oppgitt da Muriqi ville ta det selv. Også etter kampslutt fanget TV-kameraene opp en frustrert Berisha diskutere med lagkameraten.

– Jeg blir forbannet. Han har tatt straffesparkene på landslaget. Da skal du få ta den når det står om et hat trick. Sånn funker det i fotballverden, mener broren.

Berisha nektes å ta straffespark Du trenger javascript for å se video.

Henger med

Mot slutten av kampen kunne Celina skapt spenning med en ny redusering, men avslutningen gikk rett til side for det engelske målet.

Med seieren har England fortsatt til gode å avgi poeng i EM-kvalifiseringsgruppe A.

Tabelltoer Tsjekkia, som slo Montenegro 2-0 tirsdag, er tre poeng bak og har i tillegg én kamp mer spilt enn Southgates mannskap.

Kosovo er nummer tre, poenget bak Tsjekkia.

Det er gått tre år siden Valon og Bersant Celina valgte å representere Kosovo fremfor Norge. Broren Veton valgte det motsatte.

– Det er ikke noe jeg angrer på. Det bare utrolig gøy å se dem spille, sier Brann-spilleren.