– Det var godt å score, sa Nicklas Bendtner da han møtte NRK og resten av pressen omtrent en time etter kampåslutt i Sandefjord.

Dansken var benket fra start, men kom inn etter 63 minutter. Elleve minutter senere satte han inn 2–0.

– Da tenkte jeg at det var avgjort. Det var deilig; da kunne jeg sette meg ned, sier en meget fornøyd Kåre Ingebrigtsen til NRK.

– Blir jævla bra

– Jeg synes synd på de andre når vi leder 1–0 og setter inn Bendtner, sier Pål André Helland, som satte 3-0-målet.

Bendtners scoring kom etter et knallhardt innlegg fra Jevtovic. Det var en klinisk goalgetter-avslutning fra RBKs nummer ni.

– Han er bra, sier RBK-trener Ingebrigtsen og smiler lurt.

– Er det alt du vil si om Bendtner?

– Og han blir jævla bra. Vi må matche han litt forsiktig, og i dag var det bra at han ikke spilte 90 minutter. Det gjør at han er ferdig ladet til lørdag, svarer Ingebrigtsen.

3-0-seier for andre gang i år, og Rosenborg har fått en knallstart på eliteserien 2017.

Sparket bort ballen – fikk rødt

Etter en målløs 1. omgang brukte trønderne kun fire og et halvt minutt av 2. omgang på å ta ledelsen mot Sandefjords ti mann. Fredrik Midtsjø kom seg ned til linja og slo ut i feltet til Matthías Vilhjálmsson. Islendingen stakk fram pannebrasken og satte inn 1–0 like før 50 minutter var spilt.

Det var like før pause at Sandefjords Viktor Demba Bindia så rødt. Backen sparket bort ballen etter at dommer Trond Ivar Døvle hadde blåst, og fikk marsjordre.

SÅ RØDT: Victor Demba Bindia fortviler etter å ha blitt utvist. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det er to gule, så det er greit, meldte NRKs fotballekspert Tom Nordlie om hendelsen.

– Jeg synes han bør lese spillet litt, dommeren. Jeg tror ikke han gjør det med vilje når han har gult fra før. Det er litt dumt, men vi får bare gå utpå der og ta kampen i andre omgang, sa Sandefjord-kaptein Håvard Storbæk til Max i pausen.