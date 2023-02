Bekreftet: Qatar-bud på Manchester United

Fredag 17. februar var satt som en frist for de interesserte å legge inn sine bud av eierne Glazers.

Nå bekrefter Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, at han har lagt inn bud på klubben.

– Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani kan i dag bekrefte at han har lagt inn et bud for å kjøpe 100 prosent av Manchester United Football Club, skriver han i en pressemelding.

– Målet er å gjøre slik at klubben kommer tilbake til gamle høyder både på og utenfor banen og vi vil – først og fremst – sørge for at fansen er hjertet til Manchester United igjen, står det videre.

I følge New York Times-journalist Tariq Panja er Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani den fotballgale kongelige bak VM-planene til Qatar.

– Forventer kaos

Selv om det nå er lagt inn bud fra Qatar, så er det mange supportere som ikke ønsker Qatarske eiere i Manchester United.

– Jeg forventer kaotiske tilstander om klubben selges til Qatar, sier Dag Langerød, ansvarlig redaktør i united.no til NRK før Qatar bekreftet at de har lagt inn et bud.

Inntrykket han har fått fra sosiale medier, innad i egen supporterklubb og blant lokale fans, er at man ikke ønsker Qatar som eiere.

– Jeg tror vi får se mye av det samme som skjedde i 2005 da Glazers kjøpte klubben. Jeg har hørt flere si at om Qatar kjøper klubben, så er det slutt mellom meg og United.

Glazers-familien ble møtt med store protester og måtte forlate Old Trafford i pansrede kjøretøy da de kjøpte klubben.

Budkrig

Det er ikke bare Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani som er interesserte i å kjøpe det mange mener er verdens største fotballklubb. Sir Jim Ratcliffe har offisielt gått ut og sagt at han ønsker å kjøpe Manchester United.

70-åringen er en livslang Manchester United-supporter, og eier selskapet Ineos som driver med petroleum. Ineos er også deleier i Formel 1-laget Mercedes, og eier det franske laget Nice.

I tillegg til Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani og Ratcliffe, så skriver Daily Mail at Tesla-gründer og Twitter-eier Elon Musk følger med i kulissene.

Musk har tidligere skrønet med at han kommer til å kjøpe storklubben på Twitter, men nå skal det ifølge den britiske avisen ligge noe mer seriøst bak.

Det sies også at et amerikansk konsortium er interessert i klubben.

Om disse fire skulle havnet i en budkrig om Manchester United, vil det være rått parti til fordel for QIA. Ifølge Forbes er Ratcliffe verdt 15.1 milliarder dollar (ca. 152 milliarder norske kroner), mens Musk er verdt 187.2 milliarder dollar (ca. 1.8 billioner norske kroner).

Det er småpenger i forhold til det qatarske investeringsfondet, som i følge Bloomberg er verdt 450 milliarder dollar (ca. 4.5 billioner norske kroner). Emiren skal også være Manchester United-supporter, skriver samme nettsted.

Upopulære Glazers

Manchester United eies av Glazer-familien, som kjøpte klubben i 2005. Da var det Malcom Glazer som kjøpte klubben, men han gikk bort i 2014. Da overtok sønnene Avram og Joel Glazer over aksjene fra faren.

Men det er først og fremst Joel og Avram Glazer som har vært mest fremtredende i sine roller i Manchester United. De andre rapporteres om at ikke er interessert.

Manchester Evening News skriver at Joel og Avram ser på mulighetene for å kjøpe ut resten av familien. Det kan også endre planene om å selge hele klubben, for de skal være skeptiske til å selge.