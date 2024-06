«Provoserende», «urovekkende» og «trist».

Slik beskriver Brann-spiller og NRKs fotball ekspert Andrine Hegerberg nyheten.

– Dette er et kjent problem i United. Damelaget er blitt nedprioritert gang på gang, sier en oppgitt Hegerberg.

IKKE FØRSTE GANG: Andrine Hegerberg er skuffa over at United nok en gang nedprioriterer kvinnene.

I fjor sto damegarderoben på Manchester Uniteds treningsanlegg i Carrington klart.

Endelig skulle kvinnene få like gode treningsfasiliteter som sine mannlige kolleger.

Gleden ble kortvarig.

Herrenes garderober pusses opp og klubben har bestemt at de mannlige spillerne skal benytte dame- og akademigarderobene, på bekostning av de kvinnelige stjernene, som stues bort i brakker. Det skriver flere engelske medier.

De midlertidige brakkene kvinnene skal benytte, blir antakelig løsningen for en lang tid framover. For moderniseringen på Carrington skal pågå gjennom hele 2024/2025-sesongen.

– Nå har endelig kvinnene fått flytte inn på Carrington, hvor herrene trener, også blir det et steg tilbake igjen, så fort, sukker Hegerberg og legger til:

– Jeg håpte at det skulle løse seg. Men det er ikke noe hold i satsingen, når det er så enkelt å sette dem til side og plassere dem vekk.

KASTES UT: Manchester Uniteds damelag tok femteplassen i den engelske toppdivisjonen for kvinner, mens herrelaget endte på åttendeplass i Premier League. Foto: Molly Darlington / Reuters

– Svekker laget på sikt

Ifølge The Guardian skal Manchester United ha vurdert flere alternative løsninger for kvinnelaget. Valget landet på å ha de værende på Carrington.

Flere av spillerne skal være misfornøyde med beslutningen og føler de ikke blir prioritert av klubben.

Det er Hegerberg enig i. Hun tror nedprioriteringen kan få konsekvenser for laget på lang sikt.

FORSVANT: Casey Stoney forlot manager-rollen i Manchester United til fordel for amerikanske San Diego Wave i 2021. Foto: Reuters

– Hvordan man blir sett på påvirker spillerne mentalt. At man ikke blir tatt på alvor, gjør at sentrale spillere er på vei bort. De mistet en stor trenerskikkelse i Casey Stoney i 2021, etter at hun lenge hadde jobbet hardt for bedre treningsfasiliteter og planer rundt damelaget. Over tid fører disse nedprioriteringene til slitasje som svekker laget.

Lagets keeper Mary Earps, som vant EM med England i 2022, forlater nå klubben til fordel for franske PSG. Flere kontrakter utgår denne sommeren, blant annet Lucia Garcias, så hun blir neppe den siste.

NESTE KVINNE UT?: Lucia Garcia var sentral da Spania vant fotball-VM i fjor. Kontrakten hennes med United går ut om få dager. Foto: AFP

«Fokusert på førstelaget»

Klubbens ferske eier Sir Jim Ratcliffe innrømmet i et intervju med Bloomberg tidligere denne måneden at planene for kvinnelaget fortsatt ikke er lagt i detalj.

«Vi har vært ganske mye fokusert på hvordan vi løser førstelagsproblemene til [herre]», sa han.

PRIORITERER HERRENE: «Vi har ikke kommet inn på det detaljnivået med damelaget ennå», sa Ratcliffe til Bloomberg. Foto: Reuters

Hegerberg kommer med en klar oppfordring til storklubben:

– De må skaffe noe som er bærekraftig. De kan ikke la herresatsingen gå utover damesatsing. Om de har lyst til å være oppi toppen og være konkurranse dyktige. De sier det, men det ser ikke sånn ut. Måten de har jobba på er kritikkverdig. Det er urovekkende at de nok en gang tar et steg tilbake.

Hun mener det fortsatt er mye å gå på når det gjelder fasiliteter til damelag generelt.

– Det gjelder ikke bare United. Det er et reelt problem, men United som en så stor klubb burde ta tak i dette, mener NRKs ekspert.

Hegerberg har selv opplevd ved flere anledninger å bli tilsidesatt på grunn av herrelag, eller til og med guttelag fra akademier:

– Det er slitsomt over tid. Man får alltid beskjed om å være profesjonelle, men det føles ikke alltid som det er tilrettelagt for at man skal være den beste utgaven av seg selv. Man føler man ikke ber om så mye.

NRKs fotballekspert mener det er mye prat om likestilling, men lite handling.

– I Brann har vi flyttet inn på herrelagets fasiliteter og det har gitt umiddelbar effekt, forteller midtbanespilleren, og oppfordrer andre til å følge etter.