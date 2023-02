Qatar er her for å bli

Når herrene som styrer Qatar først investerer i fotball, pleier de å tenke stort. I 2010 fikk de VM. I 2012 tok de full kontroll over det franske storlaget Paris Saint-Germain.

Nå hevder flere britiske medier at investorer fra Qatar er interessert i Manchester United.

Bildet er komplisert og rapportene sier ulike ting, men de er alle enige om at noen i Qatar vil pøse penger inn i et nytt lag, helst i Premier League. Den amerikanske Glazer-familien, som eier United, la klubben ut for salg i november.

I desember var styreleder Avram Glazer i Doha for å møte mulige investorer fra Qatar, ifølge nettsiden The Athletic. Men hvem er de mulige investorene?

Og vil noen av dem få lov til å kjøpe United?

Interessert emir

Minst fire store medier i Storbritannia har skrevet om interesse fra Qatar. Det har før vært rapporter om qatarsk interesse i Tottenham, men nå er altså United på agendaen.

Så langt har Qatars investeringer i fotballen kommet fra kongefamilien som styrer landet, hvor sjefen er emiren Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani. Eieren av PSG er Qatar Sports Investments (QSI). Dette er en del av Qatar Investment Authority (QIA), som er statens investeringsfond.

PSGs eierskap er altså knyttet opp mot emiren. Dette har betydning for hvem som kan kjøpe United.

Ifølge reglene til Det europeiske fotballforbundet (UEFA) kan ikke to klubber med samme majoritetseier møtes i samme turnering. Så om staten Qatar skal kjøpe United og delta i Mesterligaen, må de selge PSG.

Likevel sier flere medier at investorer knyttet til staten Qatar vurderer å by på United.

VM: Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani sammen med Lionel Messi da argentineren fikk overrakt VM-trofeet. Foto: CARL RECINE / Reuters

Avisen The Times skriver at et fond knyttet til kongefamilien er interessert, og at de vurderer et bud innen 17. februar, en dato United har satt som frist for skriftlige bekreftelser på bud. The Times har før skrevet at staten Qatar vil inn i Premier League. Visstnok er ikke de som vurderer å by på United nå, knyttet til QSI.

Daily Mail hevder at det dreier seg om «private» investorer, igjen uten tilknytning til QSI. The Guardian rapporterer at selve emiren er interessert i United. Også The Athletic har skrevet at emiren vil investere i Premier League, og at det finnes interesse i United.

Nyhetsbyrået AP melder at QSI jobber med andre internasjonale investorer for å kjøpe en del av en engelsk klubb, som for eksempel United, og at et fullt oppkjøp er uaktuelt.

Journalisten Ben Jacobs, fra CBS, skriver at alle de ulike investorene det er snakk om til syvende og sist vil jobbe sammen om et bud, med samarbeid fra staten, og at sjansene er størst for at de prøver å ta over hele klubben.

Det eneste alle disse rapportene har til felles, er at investorer i Qatar er interessert i United.

Så spørs det om et oppkjøp i det hele tatt vil være mulig.

Premier League under press

Det første hinderet vil være Premier League, som må godkjenne salget. Ligaen har kriterier for hvem som får eie en klubb, men har fått kritikk for å ikke være strenge nok.

I oktober 2021 tillot de Saudi-Arabias oljefond (PIF) å ta over Newcastle United, etter at fondet overbeviste ligaen om at staten ikke ville blande seg inn i klubbdriften. Dette til tross for at fondets styreleder er kronprins Mohammed bin Salman, som styrer landet.

Premier League fikk knallhard kritikk fra flere kanter, spesielt fra menneskerettighetsorganisasjoner.

STYRELEDER: Kronprins Mohammed bin Salman er også styreleder i fondet som eier Newcastle. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Senere denne måneden skal den britiske regjeringen foreslå planer om et selvstendig organ som skal være med på å styre Premier League, noe ligaen selv ikke ønsker. Som Saudi-Arabia er Qatar et land med flere brudd på menneskerettigheter, mishandling av migrantarbeidere og diskriminering av homofile.

Om Premier League tillater noen med tilknytning til Qatars stat å ta over United, vil kritikken øke. Amnesty har allerede sagt at et bud på United fra Qatar «svært sannsynlig» er en fortsettelse av statens sportsvasking.

Trenger nye regler

Om investorene kommer seg forbi dette hinderet, må de overbevise UEFA om at de ikke har tilknytning til QSI, som eier PSG.

Flere av kildene som har pratet med avisene, har sørget for å skape distanse mellom de mulige investorene og staten Qatar. Men selv om investorene skulle være private, vil det fort oppstå skepsis når folk vet at kongefamilien styrer alt i Qatar, og at investering i fotball er en nasjonal strategi.

Likevel finnes det argumenter som Qatar kan bruke mot UEFA.

Det har allerede vært en lignende sak. I 2017 etterforsket UEFA lagene RB Salzburg og Leipzig, som begge skulle delta i Mesterligaen i 2017–18. Begge ble eid av energidrikken Red Bull. Etter endringer fra de to lagene ga UEFA grønt lys.

I 2018 møttes RB Salzburg og Leipzig i Europaligaen.

RØDE OKSER: Salzburg og Leipzig møttes til kamp. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / Reuters

Om selve emiren skal kjøpe United, må UEFA mest sannsynlig endre reglene for at United skal spille i Mesterligaen. Det vil neppe skje.

Eller vil det?

Reddende engel

Qatar har stor innflytelse i UEFA. Da 12 av Europas største klubber prøvde å stifte superligaen i april 2021, var PSG en av de to største lagene som nektet å bli med. Det andre var Bayern München (hvor en av sponsorene er det statlige flyselskapet Qatar Airways).

Superligaen var livsfarlig for UEFA, som risikerte å miste sine mest populære klubber fra den lukrative Mesterligaen. For president Aleksander Čeferin var det krise.

Den reddende engelen for Čeferin ble qatarske Nasser al-Khelaifi, president i PSG og QSI, som har tette bånd til emiren. Han er også sjef for BeIN SPORTS, det qatarske TV-nettverket som har kjøpt rettigheter til Mesterligaen av UEFA for flere regioner.

EIER: Al-Khelaifi sammen med PSG-stjernen Kylian Mbappé. Foto: Michel Spingler / AP

Al-Khelaifi slaktet superligaen og tok UEFAs side. Da superligaen kollapset, ble han ny president i ECA, en organisasjon uavhengig av UEFA som representerer Europas ledende klubber.

Al-Khelaifi sitter også i den mektige eksekutivkomitéen i UEFA. I EM i 2021 var en av sponsorene Qatar Airways.

Om noen fra staten Qatar skulle prøve å påvirke UEFAs regler, har de en alliert på innsiden.

Travle naboer

Disse faktorene gjør det vanskelig å utelukke noe som helst. Qatar har gode grunner til å fortsette inntoget i internasjonal fotball.

Staten ønsker flere økonomiske bein å stå på, siden naturgassen som gjør landet så rikt, en dag vil ta slutt. Suksess i fotball kan lede oppmerksomheten bort fra diverse brudd på menneskerettigheter. Qatar anser VM som en stor suksess.

Men nå er VM over. Naboene Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har hver sine lag i England: Newcastle og Manchester City. Saudi-Arabia vil attpåtil ha VM i 2030 sammen med Egypt og Hellas, og Bin Salman er venn med FIFA-president Gianni Infantino. Nylig kom det frem at Saudi-Arabias turistbyrå skal sponse VM for kvinner i sommer. Saudi-Arabia skal også arrangere Asiamesterskapet i 2027.

Qatar? De eier «bare» PSG, pluss 22 prosent av aksjene i den portugisiske klubben Braga.

Sjefen for QIA, Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud, sa i januar at «ingen skulle bli overrasket» om Qatar investerer mer i fotballen. Det har før vært rykter om diskusjoner med Tottenham også, uten at de har ført til noe.

Uansett: Alt tyder på at Qatar er i fotballen for å bli. Skulle et bud på United bekreftes, vil kontroversene florere, men Qatar er vant med slikt.

For en stat som sikret seg VM foran USA, vil et kjøp neppe fremstå som umulig.