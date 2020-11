Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter utsettelse i siste liten og mye fram og tilbake, bestemte toppledelsen i Norges fotballforbund (NFF) seg sent lørdag for å ikke sende landslaget til Bucuresti for å møte Romania i nasjonsligaen søndag kveld.

Bakgrunnen er at hele laget, inkludert støtteapparatet, er i karantene i ti dager fra fredag etter å ha vært i nærkontakt med koronasmittede Omar Elabdellaoui på landslagssamlingen denne uka.

Søndag ettermiddag bekrefter toppfotballsjef Lise Klaveness overfor NRK at det jobbes med å få et «nødlandslag» på beina til kampen mot Østerrike onsdag.

JOBBER PÅ SPRENG: Toppfotballsjef Lise Klaveness.

Haaland og Co er i karantene til over neste helg, men har fått lov til å reise til sine respektive hjemland dersom de drar rett til boligen og blir der ut karantenetiden.

Spørsmålet er hva spillerne gjør når klubblagene starter opp med treninger igjen inn mot neste helg, og ikke minst, hva de gjør når klubblagene skal ut i kamper.

Vil bryte norsk lov

På den ene siden vil klubbene etter all sannsynlighet tillate dem å spille ettersom de kan ta flere koronatester før helgen, men på den andre siden vil de bryte norsk lov – og samtykket som ble gitt av kommuneoverlegen i Oslo – hvis de spiller eller trener.

Fredag sendte landslagslege Asle B. Kjellsen mail til kommuneoverlegen i Oslo, i håp om å få et samtykke til at troppen kunne dra til Romania.

Det fikk han nei på, men Tore W. Steen, ved kommuneoverlegen i Oslo, ga samtykke til at spillerne kunne dra hjem etter en særskilt vurdering, med hjemmel i covid-forskriften.

GA SAMTYKKE: Tore W. Steen, ved kommuneoverlegen i Oslo.

Den sier at personer i smittekarantene unntaksvis kan bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelegen.

Da han ga samtykke til dette forutsatte Steen at all spillerne ville reise rett til oppgitt hjemsted og at de oppholder seg der til karantenetiden er utløpt over helgen.

Stoler på spillerne

Samme Steen sier søndag ettermiddag at han stoler på spillerne. På NRKs spørsmål om hvilke sanksjonsmuligheter kommuneoverlegen har hvis spillermne bryter karantenen, svarer han:

– Det tenker jeg er et nok så hypotetisk spørsmål. Oslo kommune har jo ingen sanksjonsmuligheter. Men når spillerne har akseptert dette samtykket vi har gitt, så ligger det implisert at de skal følge betingelsene vi har satt. Da regner jeg med at de gjør det, sier Steen.

KAN BØTELEGGES: Erling Braut Haaland kan bøtelegges dersom vi får se mer av dette førstkommende lørdag.

Det betyr foreksempel at Erling Braut Haaland må si nei til å spille mot Hertha Berlin lørdag, at Alexander Sørloth må stå over RB Leipzigs oppgjør mot Eintracht Frankfurt samme kveld og at Sander Berge må droppe Sheffield Uniteds kamp mot West Ham søndag.

Politiet sanksjonerer brudd

Advokat John Christian Elden skriver på Twitter søndag ettermiddag at spillerne sannsynligvis kan straffes ettersom de kun har fått samtykke til å dra rett hjem:

TYDELIG: John Christian Elden.

– Hvis det er riktig, kan de trolig straffes for falsk forklaring til offentlig myndighet i søknad dersom intensjonen ikke er å sitte i karantene i utlandet i ti dager. Samt at de på vanlig måte kan få coronabot og snus på Gardermoen da vedtaket om unntak vil være ugyldig nullitet, skriver han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad minnet lørdag på at de som bryter covid-forskriften også bryter norsk lov.

– Brudd på covid-19-forskriften i Norge kan sanksjoneres av politiet, sa han.

Da NRK spurte på hva som kunne skje om landslaget dro til Romania svarte han følgende:

– Det vi har sett eksempler på, er at justismyndighetene har bøtelagt folk for å bryte innreisekarantene for eksempel over grensen til Sverige. Det er opp til justissektoren å håndheve brudd på covid19-forskriften, og hvordan det skal sanksjoneres. Så har vi tilsynsmyndigheter fra helsemyndighetene som følger opp hvordan reglene praktiseres. Vi er bare ute og presiserer hva reglene faktisk sier og hvordan reglene skal tolkes.



Lovverket sier at forsettlige eller grovt uaktsomme overtredelser av bestemmelser i koronaforskriften, straffes etter smittevernloven.

Under paragraf 8.1, om straff, sier loven at overtredelse av den eller overtredelse av vedtak gitt med hjemmel i loven straffes med bot eller fengsel i inntil to år.