Beinhard Warholm om Russland-retur: – Openbert kva som bør gjerast

Hekkstjerna uttaler seg om temaet i forkant av hans eige stemne, Karsten Warholm Invitational, i Ulsteinvik onsdag.

Det gjer han etter at NRK delte at Astrid Uhrenholdt Jacobsen var ein av dei som tok til orde for å inkludere russiske og belarusiske utøvarar under eit møte med Den internasjonale olympiske komité.

Utspelet har skapt stor debatt i Noreg, og no deler Warholm sitt syn på saka.

– Eg tenkjer korleis Russland bruker idretten som propaganda, så meiner eg kanskje at det ikkje burde vere sånn. Med mine verdiar er det openbert kva som bør gjerast, sa Warholm på eit digitalt pressetreff onsdag ettermiddag.

På spørsmål om kva han meiner bør gjerast, seier han dette:

– Det er å halde oppe situasjonen slik han er no.

– Ufatteleg tung situasjon

Russarar og belarusarar har vore utestengde frå friidretten sidan krigen i Ukraina starta, men sist veke opna Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) for at russiske og belarusiske utøvarar igjen kan få tilgang til internasjonal idrett.

Utøvarkomiteen har vore klare på at ein eventuell tilbakevending av russiske og belarusiske utøvarar må skje under strenge kriterium, og at dei konkurrerer som nøytrale utøvarar.

Warholm tykkjer diskusjonen er vanskeleg, men er klar på ein ting:

– Det er litt vanskeleg å sitte her og nyansere når eg ikkje har sett meg altfor mykje inn i kva som er konflikten. Det viktigaste vi kan gjere er å halde stø kurs på det vi driv med, sa Warholm og la til:

– Det er ein kjensgjerning at idrett og politikk er ein stor miks, og det er ein ufatteleg tung situasjon, seier han.

Torsdag skal Warholm springe 400 meter flatt i heimbyen Ulsteinvik under sitt eige stemne, og han gler seg stort.

– Det er veldig deileg at det startar på heimebane. Det blir fantastisk å arrangere stemne her, og eg meiner vi har den beste utgåva i år.

– Forferdeleg

Ein som også deltek på Karsten Warholm International i Ulsteinvik, er den ukrainske høgdehopparen Jaroslava Mahutsjykh (21).

Ho er regjerande verdsmeister innandørs og europameister utandørs, og ønskjer ikkje at russarar og belarusarar skal få vende tilbake til idretten når landet hennar blir angripe.

– Eg skjønner ikkje korleis det er mogleg. Mange liv har vorte øydelagde og mange har døydd, seier Mahutsjikh til NRK.

– Kva tenkjer du om at det no snakkast om å få dei tilbake?

– Det er forferdeleg. Eg meiner at det ikkje er rett å ta dei tilbake. Men la oss sjå korleis det blir, akkurat no er det berre diskusjonar, seier VM-sølvvinnaren frå 2022.

I motvind

Det har storma rundt leiaren av den norske utøvarkomiteen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, dei siste dagane, i kjølvatnet av at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) på onsdag hevda at majoriteten av utøvarrepresentantar ønskte russiske og belarusiske utøvarar tilbake til den internasjonale idretten.

Det skjer etter at Uhrenholdt Jacobsen mellom anna sa:

«Etter vårt syn er ikkje-diskriminering ufråvikeleg. Oppdraget vårt er å halde fram med å vere ei samlande kraft, og det bør framleis vere fokuset vårt. Det betyr at ingen utøvarar burde ekskluderast på bakgrunn av passet sitt»

Laurdag beklaga den norske utøvarkomiteen korleis dei hadde handtert saka, og tysdag ettermiddag kalla komiteen inn til eit møte med norske utøvarar.

Då erkjente Jacobsen at dei mange meiningane rundt saka har ført til at ho har måtte gå over arbeidet ho har gjort.

– Når ein blir gjenstand for så mykje pepar, så byrjar ein etter kvart å stille spørsmål ved alt ein har gjort, sa Jacobsen.